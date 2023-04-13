13 квітня ФБР затримало 21-річного Джека Тейшейру — військовослужбовця Національної гвардії США, за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США.

Про це інформує The New York Times.

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд оголосив про затримання Джека Тейшейри. Військовослужбовця Національної гвардії затримали під час обшуку ФБР у його будинку.

Тейшейра був заарештований у зв’язку з “несанкціонованим видаленням, утриманням і передачею секретної інформації про національну оборону”, – зазначив Гарленд в оточенні високопосадовців Департаменту юстиції та ФБР у Вашингтоні.

Військовослужбовцю буде висунуто звинувачення відповідно до закону “про шпигунство”, що передбачає кримінальну відповідальність за несанкціоноване вилучення, зберігання та передачу закритих документів, пов’язаних із національною обороною, які можуть бути використані для шкоди Сполученим Штатам або допомоги іноземному противнику. Засудження передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Минулого тижня Міністерство юстиції відкрило офіційне кримінальне розслідування, тоді як Пентагон оцінює шкоду, завдану розголошенням секретної інформації США, яка, можливо, є найбільшим витоком за минулі роки.

У The New York Times повідомили, що лідером онлайн-групи, де були розміщені секретні документи, є 21-річний член розвідувального крила Повітряних сил Національної Гвардії Массачусетса.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що слідчі наближаються до джерела витоку.

У Twitter та Telegram з’явилися секретні документи із детальним описом планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Одразу ж після витоку Пентагон розпочав розслідування.

Тоді військові заявили, що опубліковані документи, ймовірно, були дещо змінені в окремих частинах. Зокрема, у документах змінились дані щодо втрат. Так, з українського боку описано вищу кількість полеглих бійців, тоді як з боку РФ – кількість занижено у десять разів. Тому, припускається, що зміни свідчать про спробу дезінформації з боку Росії.

За даними української розвідки, серед “злитих” секретних документів про український контрнаступ присутні сфабриковані Росією цифри з відкритих джерел.

Водночас у Сполучених Штатах вважають, що до витоку секретних американських військових документів щодо підготовки до весняного контрнаступу України причетна Росія.

Нагадаємо, що документи підтверджують те, що американська розвідка на найвищому рівні проникла в російські військові відомства і може отримувати інформацію стосовно щоденних рішень по Україні.

Фахівці Інституту вивчення війни зауважили, що у Росії до цієї новини поставились з тривогою та страхом.

Деякі офіційні особи США переконані, що організатором “зливу” є хтось зі Сполучених Штатів. Однак, як заявили офіційні особи США, розслідування перебуває на початковій стадії, і ті, хто його проводять, не виключають варіанта, що за витоком даних стоять “проросійські сили”.

Водночас 13 квітня у матеріалі The Washington Post йшлося, що до витоку секретних документів США таки може бути причетним молодий співробітник військової бази, який опублікував таємні дані, оскільки вважав, що “уряд приховує правду від народу”.