З початку 2021 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні зросла на 51%. Станом на 1 грудня показник сягнув 3,94 мільярда гривень.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Згідно з даними Держстату, на підприємствах, котрі припинили подавати звіти, сума заборгованості на 2020 рік становила 157,7 млн грн.

Найбільше зростання заборгованості у листопаді 2021 року фіксують у Луганській – на 34,1%, Львівській – на 16%, Миколаївській – на 8,5%, Хмельницькій – на 5% та Київській – на 2,7% областях.

При цьому основне скорочення заборгованості спостерігається у Запорізькій – на 13,5%, Тернопільській – на 9,5%, Харківській – на 7,8%, Донецькій – на 5,8%, та Полтавській – на 5,4% областях.

У Києві також фіксують скорочення на рівні 3,4%.

Відповідно до даних, у галузевому розрізі заборгованість із виплати зарплати зросла у сферах фінансової та страхової діяльності – на 22,6%, організації харчування – на 21,8%, професійної та наукової діяльності – на 7,5% (до 308,5 млн грн) та будівництві – на 5% (до 98,72 млн грн).

В охороні здоров’я заборгованість із зарплати скоротилася на 17,2% (до 126,64 млн грн), а також у сферах держуправління та оборони – на 14% (до 5,44 млн грн).

Довідка. Заборгованою вважається сума, яка охоплює всі нарахування у грошовій та натуральній формі з фонду оплати праці, за винятком обов’язкових утримань (податок на доходи фізичних осіб та військовий збір), строк виплати якої сплинув до кінця місяця, в якому вона повинна бути виплачена. Дані узгоджуються з показником простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці.