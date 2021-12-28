Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Згідно з даними Держстату, на підприємствах, котрі припинили подавати звіти, сума заборгованості на 2020 рік становила 157,7 млн грн.
Найбільше зростання заборгованості у листопаді 2021 року фіксують у Луганській – на 34,1%, Львівській – на 16%, Миколаївській – на 8,5%, Хмельницькій – на 5% та Київській – на 2,7% областях.
При цьому основне скорочення заборгованості спостерігається у Запорізькій – на 13,5%, Тернопільській – на 9,5%, Харківській – на 7,8%, Донецькій – на 5,8%, та Полтавській – на 5,4% областях.
У Києві також фіксують скорочення на рівні 3,4%.
Відповідно до даних, у галузевому розрізі заборгованість із виплати зарплати зросла у сферах фінансової та страхової діяльності – на 22,6%, організації харчування – на 21,8%, професійної та наукової діяльності – на 7,5% (до 308,5 млн грн) та будівництві – на 5% (до 98,72 млн грн).
В охороні здоров’я заборгованість із зарплати скоротилася на 17,2% (до 126,64 млн грн), а також у сферах держуправління та оборони – на 14% (до 5,44 млн грн).
Довідка. Заборгованою вважається сума, яка охоплює всі нарахування у грошовій та натуральній формі з фонду оплати праці, за винятком обов’язкових утримань (податок на доходи фізичних осіб та військовий збір), строк виплати якої сплинув до кінця місяця, в якому вона повинна бути виплачена. Дані узгоджуються з показником простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці.
- Нагадаємо, 16 грудня кілька сотень шахтарів прийшли під будівлю Верховної Ради, де було заплановане позачергове засідання для розгляду державного бюджету на 2022 рік. Гірники вимагали виплатити заборгованість по зарплаті, яка сягає 2 млрд грн.
- Раніше, у серпні шахтарі ДП “Львіввугілля” скаржились, що вже 5 місяців не отримують зарплату. У разі непогашення заборгованості вони тоді мали намір перекривати траси та вдатися до протесту.
- 12 травня під Офісом президента України в Києві шахтарі вже влаштовували мітинг – вимагали погашення заборгованості із заробітної плати.
- У березні минулого року президент Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, як розв’язуються проблеми у вугільній галузі, зазначивши, що не може бути “нянькою” профільному міністерству, “антикризовим менеджером” і “колектором”.
- Також у Рахунковій палаті повідомили, що найбільші доплати за боротьбу з COVID-19 отримували керівники медзакладів й адміністративний персонал, на це вказує звіт про результати аналізу використання у 2020 році коштів, спрямованих на боротьбу з коронавірусною хворобою. Там зазначили, що є категорії працівників, які не отримали чи недоотримали належних виплат.
- У червні Зеленський підписав указ, яким доручив уряду підвищити мінімальний рівень зарплат для медичних працівників.