1 вересня набув чинності закон штату Техас (США) щодо заборони абортів після шести тижнів вагітності. Таке рішення спровокувало обурення не лише громадянського суспільства, але й президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

#Букви розповідають про рішення, реакцію суспільства, а також які наслідки це буде мати.

У середу, 1 вересня, у Техасі (США) набув чинності закон штату щодо заборони абортів після шести тижнів вагітності. Про це повідомило видання CNN.

У ЗМІ закон назвали “шеститижневим баном”, а в самому офіційному рішенні – “законом про серцебиття”.

Рішення передбачає заборону для надавачів медичних послуг на території штату Техас здійснювати аборти після виявлення серцебиття у плода. Серцевий ритм плода зазвичай можна виміряти за допомогою УЗД якраз після шостого тижня вагітності.

Ба більше, окремо передбачено відповідальність для будь-кого, хто буде допомагати отримати жінці доступ до аборту всупереч рішенню штату. Тепер будь-яка особа на території США, яка дізналась, що у штаті Техас було зроблено аборт після виявлення серцебиття плода, має право подати цивільний позов та отримати винагороду у розмірі $10 000 у разі прийняття відповідного судового рішення.

Сплачувати таку компенсацію (включно зі всіма судовими витратами) буде юридична або фізична особа, проти якої подано позов – медичний заклад, знайома людина, сусід або навіть родичі жінки, які будь-яким чином допомагали вагітній отримати доступ до аборту.

Згідно з дослідженням Центру з контролю та профілактики хвороб (CDC), у 2018 році 36,2% всіх абортів було зроблено на 6-му тижні вагітності або раніше. У 2009 році цифра була трохи меншою – 33,6%. Це означає, що рішення штату Техас фактично позбавляє близько 65% вагітних жінок у цьому штаті, які планують перервати вагітність, доступу до абортів.

Закріплення права на аборт у США

Право на аборт закріплено у Чотирнадцятій поправці до Конституції США, ґрунтуючись на рішенні Верховного суду США 1973 року у справі “Ро проти Вейда”.

У 1971 році Норма МакКорві (відома в судових документах як Джейн Ро) подала позов проти Генрі Вейда – окружного прокурора Далласа (штат Техас).

Річ у тім, що Ро завагітніла втретє у 1969 році та бажала перервати вагітність, але в штаті Техас на той час аборти були під забороною, крім випадків рятування життя вагітної.

Вона вважала цю заборону антиконституційною та подала позов на окружного прокурора, який здійснював виконання цієї заборони.

У 1973 Верховний суд США після двох років розгляду ухвалив рішення на користь Ро. В рішенні було зазначено, що концепція належної правової процедури, передбачена Чотирнадцятою поправкою до Конституції США, забезпечує “право на приватність”, яке захищає право вагітної жінки обирати — здійснювати чи не здійснювати аборт.

Також у рішенні суду було зроблено прив’язку до трьох триместрів вагітності: упродовж першого триместру влада не може забороняти аборти; упродовж другого – влада може встановлювати резонні регуляції, що стосуються здоров’я жінки; упродовж третього – влада може забороняти аборти, допоки закони міститимуть винятки для випадків, коли життя чи здоров’я матері – під небезпекою. Суд класифікував право здійснювати аборти як фундаментальне та постановив, що суди повинні оцінювати сумнівні закони щодо абортів за стандартом “ретельного розгляду” — за найвищим рівнем судового розгляду в США.

У 1992 році Верховний суд США у справі “Плановане батьківство проти Кейсі” ще раз підтвердив рішення у справі Ро, однак відкинув триместровий спосіб врегулювання на користь стандарту, що ґрунтувався на життєздатності плода, скасувавши вимогу перегляду державних регуляцій за стандартом “ретельного розгляду”.

У 2003 році у США було заборонено штучні пологи – відповідне рішення прийняв Конгрес, а президент Джордж Буш-молодший його підписав.

При цьому ще у 1978 році було прийнято “поправку Гайда”, яка забороняла використання федеральних фондів для проведення абортів, за винятком зґвалтування, інцесту або загрози життю матері.

Боротьба за скасування рішення

Постачальники послуг з переривання вагітності звернулись до Верховного суду та Федерального апеляційного суду та попросили в якості забезпечення позову заблокувати “закон про серцебиття” на час розгляду судової справи в цілому.

Але обидва суди проігнорували запит і дозволили закону набути чинності в середу, 1 вересня. Відповідне рішення підтримали 5 суддів, а 4 – було проти.

Основний розгляд справи буде здійснено у наступному році, а до цього часу Верховний суд розглядатиме іншу резонансну справу – позов штату Міссісіпі проти ухвали того ж Верховного суду у справі “Ро проти Вейда”.

У липні генеральний прокурор штату Міссісіпі подав позов до Верховного суду США щодо скасування ухвали за справою 1973 року “Ро проти Вейда”, аргументувавши це тим, що законодавчі органи штатів повинні мати більше свободи дій для обмежень абортів.

Це було реакцією на позов громадських організацій до того ж Верховного суду США щодо скасування закону штату Міссісіпі на заборону абортів після 15-го тижня вагітності.

Рішення у справі штату Міссісіпі має бути ухвалено до червня 2022 року, а розгляд по суті почнеться у жовтні 2021 року.

Станом на 1 вересня 2021 року у восьми штатах США суди заборонили вводити “шеститижневий бан” на аборти. Це штати Міссісіпі, Джорджія, Північна Кароліна, Теннессі, Кентуккі, Огайо, Північна Дакота та Айова. Наразі у цих штатах діє заборона на аборти з 22-го тижня вагітності (крім Теннессі – там заборонено робити аборти “життєздатних плодів” (від 24 до 28 тижнів) та Міссісіпі – у цьому штаті аборти заборонено робити після 15-го тижня).

Також заборона на аборти до 22-24 тижнів є в Південній Дакоті, Небрасці, Канзасі, Оклахомі, Вісконсині, Індіані, Арканзасі, Луїзіані, Алабамі та Західній Вірджинії.

Джерело: CNN (коричневий та темно-коричневий колір означає, що аборти заборонено робити на більш ранніх строках)

Крім Вісконсину та Джорджії, всі інші штати голосували за Дональда Трампа на останніх президентських виборах у США. Але навіть у цих двох штатах розрив між двома кандидатами склав від 0,3% до 0,6%. А у Небрасці Байден отримав 1 електоральний голос (всього у цьому штаті їх 5).

Джерело: CNN (червоним відмінчені штати, що у більшості підтримали Трампа, а блакитним – Байдена)

Також, згідно із заявою Білого дому на початку серпня 2021-го, половина випадків зараження коронавірусом та ушпиталення в США у липні 2021 року — в семи штатах з найнижчим рівнем вакцинації населення. Координатор Білого дому з боротьби з коронавірусом Джефф Заєнтс назвав ці сім штатів – це Флорида, Техас, Міссурі, Арканзас, Луїзіана, Алабама та Міссісіпі. У п’яти з семи цих штатів заборонено робити аборти від 6 до 24 тижнів вагітності.

Реакція

Президент США Джо Байден засудив закон, ухвалений штатом Техас. Президент пообіцяв, що його адміністрація боротиметься за захист конституційного права жінок на аборт, передбаченого відповідним рішення Верховного суду (справа Ро проти Вейда).

“Ухвалений у штаті Техас радикальний закон грубо порушує конституційне право, закріплене у постанові щодо справи Ро проти Вейда, яке вже майже 50 років є прецедентом… Техаський закон значно обмежує право жінок на необхідну їм медичну допомогу, особливо це стосується кольорових меншин та малозабезпечених громадян. Неприпустимо, що цей закон дає право окремим особам позиватися проти будь-кого, хто, на їхню думку, допоміг іншій людині зробити аборт. Зокрема, проти родичів, медичних працівників, представників реєстратури (в лікарні) чи людей, жодним чином не пов’язаних з цією людиною”, – пояснив Байден.

Він додав, що Білий дім захищатиме конституційне право кожної жінки на аборт, буде “відстоювати та захищати це право”.

29 січня 2021 року Байден підписав президентський меморандум про скасування обмежень на доступ до абортів всередині країни й за кордоном, введених і розширених адміністрацією його попередника Дональда Трампа. Після цього римо-католицька церква США, попри попередження Ватикану, вирішила відмовити Байдену в причасті, бо він підтримує аборти та захищає права ЛГБТК+. Варто зазначити, що сам Джо Байден – католик.

Мережа клінік Whole Woman’s Health, що очолила федеральний позов, який оскаржує заборону, за дві години до набуття чинності закону повідомила, що вони роблять аборти.

“Наші зали очікування заповнені пацієнтами”, – заявила у Twitter клініка, додавши, що “учасники протесту проти абортів перебувають зовні, висвітлюють паркувальний майданчик … ми під наглядом”.

Пізніше, після набуття чинності закону, клініка заявила, що пропонує процедуру лише в тому випадку, якщо “в сонограмі не буде виявлено ембріональну або серцеву активність плода”.

Американська спілка захисту громадянських свобод (ACLU) одразу відреагувала на заборону.

“Щойно мільйони людей втратили доступ майже до всіх абортів, вплив буде негайним і руйнівним”, – йдеться у заяві ACLU.

Зірки шоубізнесу також негативно відреагували на закон штату Техас.

“Я підтримую жінок Техасу, які мають конституційне право приймати рішення щодо свого здоров’я та власного тіла”, – написала акторка Різ Візерспун.

“Я солідарна з людьми у Техасі, яким сьогодні загрожує надзвичайна заборона абортів з 6-го тижня вагітності. Ця заборона стане планом заборон у США загалом. Якщо ми з цим нічого не зробимо”, – зазначила співачка P!nk.

“Божевільно бачити, як мій рідний штат Техас приймає найсуворіші закони нації про аборти. І, роблячи це, рухається у неправильному напрямку. Це грубе порушення для всіх жінок, особливо кольорових. Техас належить до семи штатів і територій, де частка неіспаномовного білого населення становить менш ніж 50%, за даними Бюро перепису населення. У переписі 2020 року 11,4 мільйона техасців визнали себе латиноамериканцями, що зробило групу майже такою ж великою, як демографічна група білих іспаномовних громадян у штаті. Закони, подібні до тих, які було прийнято цього тижня, непропорційно зорієнтовані на кольорових жінок та жінок з низькими доходами. Настав час це змінити. Для всіх жінок ваше тіло – це ваше право. Ви – сильні. Ми – сильні! Потурбуйтесь про інших. Бій тільки починається”, – зазначила акторка Єва Лонгорія Бастон.

“Я пропоную всім жінкам відмовлятися від статевих стосунків з чоловіками, поки Конгрес не гарантує їм право вибору”, – сказала акторка та композиторка Бет Мідлер.

“Найновіша заборона абортів у Техасі дає політикам, сусідам і навіть незнайомим людям право подавати до суду на тих, хто здійснює або просто допомагає пацієнтам зробити аборт після 6 тижнів (вагітності). Настав час боротися за наше репродуктивне здоров’я та права зараз!” – заявила акторка Емі Шумер.

“Ми всі повинні мати можливість самостійно приймати рішення щодо свого здоров’я та майбутнього. Ми маємо боротися за репродуктивну свободу кожного. Приєднуйтесь до мене разом із жінками Техасу”, – написала акторка Керрі Вашингтон.

Що далі?

Перші висновки можна буде робити після розгляду справи штату Міссісіпі, яка у разі скасування ухвали у справі “Ро проти Вейда” створить прецедент, тож інші штати зможуть забороняти аборти за бажанням.

Якщо ж ухвалу у “справі Ро” не скасують, то надалі треба буде чекати висновків щодо скасування закону штату Техас. Станеться це чи ні – залежить тільки від Верховного суду, який наразі має більшість для республіканців (6 проти 3), а останні троє суддів були введені до складу суду за особистим поданням експрезидента Дональда Трампа.

Зараз, до розгляду цих справ, інші штати мають змогу заборонити аборти на прикладі Техасу.

Цими штатами вже найближчим часом можуть стати Міссісіпі (попри те, що рішення штату щодо заборони абортів на 15-му тижні вагітності – в суді), Флорида, Південна Кароліна, Аризона, Огайо, Алабама, Арканзас та Північна Дакота.