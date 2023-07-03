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Вперше за чотири місяці ЗАЕС під’єднали до резервної лінії електропередач – МАГАТЕ

Запорізьку атомну електростанцію знову під'єднали до єдиної доступної резервної лінії електропередач через чотири місяці після її втрати, водночас ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою під час триваючої повномасштабної війни та не є стійкою, заявив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

Понеділок, 3 липня 2023, 19:45
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Джерело: пресслужба МАГАТЕ

Підключення ЗАЕС до єдиної лінії електропередач 330 кВ, що залишилася – з шести таких резервних ліній до війни – було розірвано 1 березня через пошкодження на іншому березі річки Дніпро та відновлено ввечері 1 липня. Зауважується, що роботи з відновлення лінії були ускладнені через безпекову ситуацію у південному регіоні.

Повторне під’єднання резервної лінії 330 кВ є важливим, оскільки протягом минулих кількох місяців ЗАЕС покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для зовнішньої електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки. До початку війни в лютому 2022 року було чотири лінії 750 кВ.

Зараз лінія 330 кВ знаходиться під напругою і зберігається як резервна та готова до живлення ЗАЕС, якщо лінія 750 кВ стане недоступною або буде пошкоджена.

З початку повномасштабної війни ЗАЕС сім разів втрачала електропостачання за межами майданчика, що змушує її тимчасово використовувати аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії.

Хоча повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що акцентує ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику”, — наголосив гендиректор Гроссі.

Зауважимо, 18 червня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку захопила й контролює.

Вже 22 червня Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.

Також в інтерв’ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Водночас фахівці Інституту вивчення війни допускають, що РФ зумисне сигналізує про можливість диверсії на ЗАЕС, аби змусити Україну відмовитись від контрнаступу.

Також попри занепокоєння української влади, США не бачать ознак того, що РФ готова здійснити підрив ЗАЕС.

За останніми даними української розвідки, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції.

Теги: МАГАТЕ, Гроссі, ЗАЕС, резервна лінія, ситуація на ЗАЕС

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