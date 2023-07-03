Вперше за чотири місяці ЗАЕС під’єднали до резервної лінії електропередач – МАГАТЕ

Запорізьку атомну електростанцію знову під'єднали до єдиної доступної резервної лінії електропередач через чотири місяці після її втрати, водночас ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою під час триваючої повномасштабної війни та не є стійкою, заявив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

Джерело: пресслужба МАГАТЕ

Підключення ЗАЕС до єдиної лінії електропередач 330 кВ, що залишилася – з шести таких резервних ліній до війни – було розірвано 1 березня через пошкодження на іншому березі річки Дніпро та відновлено ввечері 1 липня. Зауважується, що роботи з відновлення лінії були ускладнені через безпекову ситуацію у південному регіоні.

Повторне під’єднання резервної лінії 330 кВ є важливим, оскільки протягом минулих кількох місяців ЗАЕС покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для зовнішньої електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки. До початку війни в лютому 2022 року було чотири лінії 750 кВ.

Зараз лінія 330 кВ знаходиться під напругою і зберігається як резервна та готова до живлення ЗАЕС, якщо лінія 750 кВ стане недоступною або буде пошкоджена.

З початку повномасштабної війни ЗАЕС сім разів втрачала електропостачання за межами майданчика, що змушує її тимчасово використовувати аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії.

Хоча повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що акцентує ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику”, — наголосив гендиректор Гроссі.

Зауважимо, 18 червня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку захопила й контролює.