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Захід розглядає Румунію як можливий плацдарм для навчання українських пілотів F-16 – Politico

Коаліція західних країн розглядає Румунію як можливе місце для навчання українських пілотів на винищувачах F-16, що вказує на те, що країни НАТО наближаються до запуску програми, яка дозволить побачити літаки в українському небі протягом кількох місяців.

Середа, 21 червня 2023, 23:34
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Джерело: Politico

Як зауважив один із посадовців на умовах анонімності, Румунія є одним із місць, які коаліція розглядається для проведення тренувань.

Наразі група працює над укладенням контракту на проведення тренувальних польотів на полігоні в Румунії. Ймовірно, Lockheed Martin, яка виробляє F-16, проведе навчання.

Нідерланди та Данія очолюють багатонаціональні зусилля з навчання, але партнери ще не розв’язали питання про те, які країни нададуть літаки, необхідні для навчання.

Європейські посадовці не стали ні підтверджувати, ні спростовувати, що пропозиція про навчання українських пілотів у Румунії обговорюється. Представник міністерства оборони Нідерландів лише зазначив, що партнери працюють над створенням навчального центру F-16 у Східній Європі.

Своєю чергою, виконуючий обов’язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що сподівається представити “концепцію” вчасно до саміту НАТО у Вільнюсі в липні, і що навчання розпочнеться цього літа.

Зауважується, що ВПС Румунії експлуатують парк із 17 вживаних F-16, придбаних у Португалії, і купують ще 32 літаки в Норвегії. Однак нещодавно Бухарест затвердив план закупівлі досконаліших F-35.

Відповідаючи на запитання, чи ведуться переговори про навчання українських пілотів у Румунії, у Міноборони країни не підтвердили та не спростували інформацію.

Однак, якщо говорити ширше, зазначають у виданні, Міністерство все-таки заявило, що країна “вітає ініціативу створити коаліцію союзників по НАТО для забезпечення підготовки пілотів для F-16”.

Разом із Данією та Нідерландами до навчальної коаліції також входять Велика Британія, США, Португалія, Норвегія та Бельгія. Українські пілоти спочатку пройдуть базову підготовку та мовний курс під наглядом Великої Британії, перш ніж розпочати тренування на реактивних літаках.

Відповідаючи на запитання про плани українських пілотів літати на F-16 цього тижня на Паризькому авіасалоні, Lockheed’s St. John відповів, що компанія готова модифікувати літаки, забезпечити навчання або, якщо необхідно, побудувати нові F-16 для заміни реактивних літаків, які передадуть Україні.

Раніше глава Міністерства оборони Олексій Резніков повідомив, що 15 червня під час засідання очільників оборонних відомств держав-союзниць України у форматі “Рамштайн” сторони обговорять деталі “літакової коаліції”.

22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.

  • 5 червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливого постачання сучасних західних винищувачів Україні.
  • Уряд Данії готовий спорядити Україні винищувачі F-16, однак за умови дозволу від влади США, де виготовляють ці літаки.
  • Українські пілоти розповіли, наскільки важливо отримати винищувачі F-16, аби протистояти російській авіації та мати перевагу у повітряному просторі.
  • Союзники по НАТО вже розпочали навчати українських пілотів на літаках F-16. Поки невідомо, коли Україна отримає сучасні винищувачі.
  • Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Захід зосередитись на “забезпеченні перемоги України” та надати винищувачі F-16.
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