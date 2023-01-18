Західні політики висловили співчуття Україні у зв'язку з трагедією у Броварах на Київщині, унаслідок якої загинуло понад десяток осіб, зокрема керівництво МВС України та діти.

Про це повідомляють #Букви.

Вранці 18 січня у Броварах поблизу дитячого садка впав гелікоптер, на борту якого перебувало 9 осіб, зокрема керівництво МВС України.

Унаслідок падіння загинуло близько півтора десятка осіб, зкорема усі, хто був у гелікоптері, а також діти та дорослі у дитячому садку.

Низка західних політиків вже висловили співчуття Україні у зв’язку з цією трагедією.

Зокрема президент Європейської Ради Шарль Мішель у своєму Twitter-акаунті наголосив, що загиблий глава МВС України Денис Монастирський був великим другом Євросоюзу.

“Ми приєднуємося до скорботи України після трагічної аварії гелікоптера у Броварах. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття родинам загиблих, президенту України Володимиру Зеленському, прем’єр-міністру Денису Шмигалю та народу України”, – написав він.

Президент Польщі Анджей Дуда також висловив співчуття родинам та близьким жертв сьогоднішньої катастрофи у Броварах.

“З великим сумом сприйняв звістку про катастрофу вертольота в Броварах під Києвом, в результаті якої загинуло понад десяток людей, у тому числі й представники керівництва МВС України”, – написав він.

Свої співчуття родинам загиблих, Зеленському та всій Україні висловила й президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Трагедія вражає серце охопленої війною України”, – зазначила вона.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас також висловила співчуття народу України та українському прем’єру Денису Шмигалю.

“Естонія сумує разом з вами. Ще одне трагічне нагадування про неймовірно високу ціну, яку сплачує Україна під час боротьби за свободу проти Росії”, – написала вона.

Грузинський політик, ексспікер парламенту Грузії та колишній заступник міністра внутрішніх справ Грузії Арчіл Талаквадзе висловив співчуття родинам загиблих та закликав Україну бути сильною.

“Глибоко засмучений руйнівною аварією гелікоптера в #Brovary , яка забрала життя багатьох, зокрема дітей”, – написав він.

Не залишився осторонь трагедії й президент Швейцарської конфедерації, керівник Федерального департаменту внутрішніх справ Швейцарії Ален Берсе.

“З глибоким сумом дізнався про сьогоднішню трагічну подію в Броварах, яка призвела до смерті міністра Монастирського, його команди та жертв на місці. Мої щирі співчуття уряду України та його народу. Наші думки – з жертвами та їхніми родинами”, – написав він.

У міністерстві закордонних справ Греції висловили співчуття та солідарність з українцями через трагедію у Броварах.

“Глибоко засмучені трагічною аварією гелікоптера в Броварах, яка забрала багато життів, зокрема міністра Д.Монастирського, посадовців, цивільних та дітей. Співчуття родинам та побажання якнайшвидшого одужання постраждалим”, – мовиться у дописі.

Німецький політик, голова комітету у закордонних справах Ульріх Лечте зазначив, що його думки сьогодні – про загиблих та поранених, зокрема дітей.

“Сумна новина з Броварів у передмісті Києва. Фото та відео з України засмучують мене кожного дня. Страждання людей невимовні. Хай спочивають загиблі”, – наголосив він.

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен висловив співчуття Зеленському та Шмигалю.

“Трагічна аварія гелікоптера біля дитячого садка в Броварах мене глибоко зворушила. Мої думки – з родинами жертв і багатостраждальними людьми в Україні”, – написав він.

Членкиня австрійського парламенту Ева Ернст-Дідзік також висловила співчуття постраждалим та родинам загиблих в аварії гелікоптера у Броварах.

“Потрібне повне з’ясування причин катастрофи та загибелі міністра внутрішніх справ України”, – зазначила вона.

Експрезидент та колишній міністр закордонних справ Косово Беджет Іса Пацоллі наголосив, що глибоко засмучений трагедією у Броварах, яка призвела до багатьох жертв, серед яких – діти.

“Мої співчуття родинам загиблих, народу та уряду України, який уже переживає важкий період, викликаний агресією Росії. Наші думки з ними”, – написав він.

Глава МВС Північної Македонії Буяр Османі висловив співчуття Україні.

“Глибоко засмучений жахливою аварією гелікоптера в Броварах з багатьма жертвами, включаючи міністра МВС Дениса Монастирського, інших чиновників і дітей”, – зазначив він.

Депутатка Європарламенту від Франції Саліма Єнбоу також зреагувала на трагедію у Броварах.

“Сьогодні вранці в Україні сталася трагедія. Мої щирі співчуття постраждалим, президенту України Володимиру Зеленському та українському народу після жахливої аварії гелікоптера в Броварах”, – написала вона.

Що відомо про трагедію у Броварах?

Вранці 18 січня у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинули голова Міністерства внутрішніх справ, перший заступник міністра та державний секретар.

Точна кількість жертв невідома, цифри коливаються від 15 до 18. Серед загиблих – усі 9 осіб, які перебували у гелікоптері, та троє дітей з дитсадка, на територію якого впав вертоліт.

Служба безпеки України виділила кілька версій щодо падіння гелікоптера у Броварах. Серед них порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.