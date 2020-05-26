Голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що "скандальні" костюми для медиків, закуплені за завищеною ціною та поставлені із затримкою, почали розвозити у лікарні.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Під час програми нардеп від “Голосу” Ольга Стефанишина звернулася до міністра охорони здоров’я Максима Степанова із запитанням про те, коли захисні костюми для медиків почнуть поставляти в лікарні. Вона повідомила, що нардепи “Голосу” уточнили інформацію на митниці і з’ясували, що закуплені костюми не поставляються в повному обсязі.

У відповідь на це голова МОЗ запевнив, що поставки вже здійснюються в порядку, визначеному його наказом.

“Ці костюми вже поставляються в лікарні. Вони всі приїхали, тобто, кількість костюмів, яка була закуплена міністерством охорони здоров’я (трохи більше, ніж 71 тисяча), поставляються зараз в лікарні. Тобто відповідні підприємства МОЗ роблять це розвезення в конкретно визначені лікарні. Більш того, є підписаний мій наказ про розподіл, яким чином буде відбуватися цей розподіл”, — сказав Степанов.

Своєю чергою Стефанишина звернула увагу на те, що зазначений наказ про розподіл костюмів відсутній на сайті МОЗ та попросила прокоментувати це.

Степанов заперечив, що цей наказ про розподіл ЗІЗ, як і інші накази, пов’язані з поставками, вже опублікований.

Станом на вечір 25 травня згаданий документ на сайті міністерства відсутня.

Нагадаємо, в кінці квітня в МОЗ України повідомляли, що замовлені у Китаю костюми біологічного захисту для медиків поставлять в нашу країну із затримкою.

Пізніше навколо закупівлі костюмів для медиків раніше розгорівся скандал. Так, повідомлялося, що МОЗ України закуповує захисний одяг для лікарів по набагато більшій ціні (приблизно в два рази дорожче), ніж це вдається волонтерам та державному підприємству “Медичні закупівлі України”.

У міністерстві ж стверджували, що закуплені МОЗ костюми (китайського виробництва) гарантують безпеку медиків, на відміну від українських аналогів. 21 травня Міністерство охорони здоров’я України виплатило перші мільйони за ці костюми.