30 квітня Головнокомандувач ЗСУ провів зустріч у розширеному складі з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО у Європі — Командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це український генерал повідомив у Facebook.

Сторони предметно обговорили широке коло важливих для України питань.

Зокрема Залужний детально розповів про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для наших майбутніх дій.

Ставимо собі за мету — підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання”, – мовив український генерал.

Також окремо зупинилися на важливості вчасних постачань у достатній кількості боєприпасів та техніки. Головнокомандувач ЗСУ наголосив на необхідності надання Україні широкого спектра озброєння та систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії.

Окрім цього, з генералом Каволі обговорили питання підготовки наших захисників. Сторони домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України.

Залужний висловив вдячність партнерам “за підтримку та допомогу”.

Зауважимо, 26 квітня Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Збройні сили України вчасно отримають озброєння, необхідне для проведення контрнаступу.

Каволі уточнив, що понад 98% обіцяних одиниць бойової техніки вже постачено українським армійцям. Американський генерал висловив впевненість, що нині передано озброєння, яке потрібно ЗСУ, та запевнив у продовженні постачань для підтримки операцій.

Нагадаємо, Крістофер Каволі заявив, що “українці перебувають у добрій позиції” для контрнаступу проти російських військових. Водночас визнав, що сухопутні сили РФ сьогодні більші, “ніж вони були на початку конфлікту”, попри численні втрати у війні проти України.

Нещодавно Валерій Залужний також провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Український генерал поінформував про ситуацію на полі бою, можливі дії противника та заходи, які здійснюються силами безпеки та оборони України для звільнення українських земель.