Збройні сили України 6 грудня відзначають своє 30-річчя і готуються до масштабного святкування по всій країні.

Відповідне повідомлення опубліковано на порталі Міноборони ” АрміяІnform”

“Відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння і військової техніки, пройдуть церемонії вручення бойових прапорів і почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Заплановані виступи військових оркестрів та інші розважальні заходи”, – йдеться в повідомленні.

Між цими містами проведуть телеміст «Харків – Київ – Краматорськ – Львів – Одеса – Озерне».

На головній площі Харкова – відбудеться військовий марш і передача техніки бойовим бригадам – 3 танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е та 10 броньованих автомобілів «Козак-2М1».

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Телевізійну естафету в Одесі прийме Міністр оборони України Олексій Резніков. За його участі відбудеться церемонія включення до складу ВМС ЗС України 2 патрульних катерів типу «Айленд», а також передача іншої техніки.

У Краматорську до телемосту долучиться командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк. 34 одиниці ББКМ «Козак-2М1» урочисто передадуть військовим у Краматорську.

На Житомирщині Повітряним Силам ЗС України буде передано вертоліт Мі-8 та по одному літаку Л-39, Су-27 і АН-26.

У Львові, Києві і Одесі представники Збройних Сил України отримають у своє розпорядження 15, 13 і 12 одиниць автомобілів HMMWV.

У програмі урочистостей з нагоди 30-річчя Збройних Сил – концерти, неформальне спілкування, пригощання армійською кашею й чаєм всіх, хто завітає на свято 6 грудня о 18.00.

У Харкові виступлять – гурт Друга Ріка, в Одесі – Pianoбой, у Краматорську – Брутто, у Львові – Скай, а у Києві – гурт Антитіла.

До привітань українських військових долучились представники Посольства США в Україні.

“У День Збройних Сил України ми дякуємо всім, хто служив в ім’я демократії, суверенітету та територіальної цілісності України. Ми віддаємо шану тим, хто загинув або отримав поранення, і ми вітаємо тих, хто продовжує захищати Україну. Україна не має кращого партнера, ніж Сполучені Штати”, – йдеться у повідомленні.

Це національне свято відзначається щорічно 6 грудня – у день ухвалення в 1991 році закону України “Про Збройні Сили України”.

Проголосивши 1991 року незалежність, Верховна Рада в стислі терміни ухвалила низку законодавчих актів, що стосуються військової сфери.

Переломним моментом в історії сучасної української армії стали події 2013-2014 років: Революція Гідності, окупація Криму та частини сходу України. І попри тотальну руїну в армії, зради, втрати, шалений тиск і підступність ворога, українським військовим вдалося відстояти незалежність батьківщини й захистити власний народ від агресора.

На сьогодні, відповідно рейтингу Global Firepower Index-2021, Збройні сили України за своєю боєздатністю займають 25-те місце серед 140 країн світу.

За своєю бойовою міццю ЗСУ перебувають між В’єтнамом і Таїландом. Перше місце в рейтингу посідають США.

Обороняють Україну та її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність п’ять основних родів військ та сил: сухопутні, повітряні, військово-морські, десантно-штурмові війська ЗСУ та Сили спеціальних операцій (ССО).