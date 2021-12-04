Американська розвідка встановила, що Росія планує наступ на Україну одразу з кількох фронтів. На початку 2022 року в Україну можуть вторгнутись 175 тис військових.

Про це повідомляє The Washington Post

За даними американської розвідки, половину особового складу вже зосереджено в різних регіонах поблизу українського кордону.

“Плани включають широке пересування 100 батальйонних тактичних груп чисельністю близько 175 тисяч осіб, а також бронетехніку, артилерію та техніку”,– йдеться у повідомленні.

Офіційні особи США та розвідка говорять, що кількість військових, яких можуть залучити до наступу, вдвічі перевищує чисельність російських військ, яку спостерігали біля кордонів України навесні

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На супутникових знімках, які є у розпорядженні видання видно, що російські війська зосереджуються у 4 місцях: на території Росії та в тимчасово окупованому Криму.

Згідно з документами, наразі біля кордонів України є 70 тисяч військових та 50 батальйонів. Однак цю кількість будуть нарощувати.

Розвідники також звернули увагу на посилене використання Росією проксі-серверів та ЗМІ для пропагандистської кампанії проти України й НАТО.