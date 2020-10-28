Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У Зеленського нагадали, що днями набрала необхідну кількість у 25 тисяч голосів громадян України петиція з проханням до президента подати до Верховної Ради відповідний законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

“Автор мотивував таке звернення необхідністю негайного забезпечення права громадян на справедливий суд, а також, цитуючи текст петиції, свідченням “глибоко вкоріненої в суді корупції та практики неправосудності рішень”. Підкреслимо, що порядок утворення та ліквідації судів чітко врегульовано на законодавчому рівні. Відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя”, – йдеться в повідомленні.

За результатом розгляду петиції президент доручив розпочати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя.

“Президент пропонує розпочати необхідні консультації з Вищою радою правосуддя для напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання Окружного адміністративного суду міста Києва та зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації”, – підкреслили в Офісі президента.

Як відомо, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.

Згодом з’явилася інформація, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним у січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка). В цілому було повідомлено про підозру 12 особам.

Відомо, що голова ОАСК, його заступник, п’ятеро суддів ОАСК, голова Державної судової адміністрації України та ще 4 осіб (загалом 12) підозрюються в створенні злочинної організації, яка діяла в інтересах політиків і бізнес-кіл та мала на меті захоплення державної влади.

НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Вовк, в свою чергу, заявив, що знаходиться в Україні і готовий прийти на допит.