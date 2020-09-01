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Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити скандального суддю Павла Вовка

Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити від посади голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, якого підозрюють у спробі захоплення судової влади в Україні.

Вівторок, 1 вересня 2020, 16:38

Про це повідомила пресслужба ВРП.

Так, 1 вересня 2020 року Вища рада правосуддя розглянула клопотання Генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо тимчасового  відсторонення голови ОАСК Павла Вовка від вчинення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

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“Вища рада правосуддя ухвалила рішення повернути без розгляду Генеральному прокурору Венедіктовій Ірині Валентинівні клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя голови Окружного адміністративного суду міста Києва Вовка Павла В’ячеславовича у зв’язку з тим, що долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять доказів належного вручення судді повідомлення про підозру і, відповідно, він не набув статусу підозрюваного”, – зазначили в ВРП.

Слід зазначити, що сьогодні Національне антикорупційне бюро України оприлюднило нові записи й розшифровку розмов керівництва Окружного адмінсуду Києва.

За даними НАБУ, голова ОАСК Вовк міг організувати подання штучних скарг до ВРП на суддів всіх інстанцій, які виносили “незручні” для нього рішення, зокрема на суддів Верховного Суду.

Нагадаємо, 17 липня, детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”. Згодом  стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.

Теги: ВРП, ОАСК, Павло Вовк, суд, НАБУ

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