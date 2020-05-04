Про це йшлося в сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.

Як повідомлялося раніше, Президент Зеленський заявив, що новий механізм фінансування медицини, запровадження якого передбачено на другому етапі медреформи, призведе до звільнення тисяч медиків і закриття сотень лікарень. У зв’язку з цим він закликав уряд і парламент переглянути медреформу.

Зеленський наголосив, що те, що медреформа “викликає питання” не свідчить про те, що влада вважає медицину України ідеальною і такою, що не потребує змін.

“Повірте, з початку коронавірусу я, як ніхто інший, бачу, що наша медична галузь не просто вразлива, а фактично знаходиться за крок від коми”, — сказав він.

На думку Глави держави, єдине, завдяки чому медгалузь “ще жива” — українські медики.

Послаблення карантину та другий етап медичної реформи: звернення Президента до українців. «Зазвичай ми звертаємося до лікарів по допомогу. Сьогодні про допомогу благають вони», – так про глобальну ситуацію в українській медицині під час другого етапу реформи висловився у своєму відеозверненні Володимир Зеленський.Робоча група, створена для оцінювання результатів реформи, надала свої висновки – реформа має як плюси, так і мінуси. Завдання держави наразі – не згортати реформу, а виправити її помилки. Водночас Президент України наголосив – він не може допустити того, щоб через нові механізми фінансування медичної галузі 50 тисяч медиків втратили роботу, під загрозою опинились екстрена допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. З огляду на це, Глава держави закликав міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих болючих питань. Gepostet von Офіс Президента України am Montag, 4. Mai 2020

Як відомо, медична реформа, що стартувала в 2018 році, поки що торкнулася лише первинної медичної допомоги. У 2020 році системні зміни мають відбутися на рівні поліклінік і лікарень по всій країні.

Зокрема, з 1 квітня більшість медичних послуг в Україні повинні бути безкоштовними для населення: серед них пологи, лікування інсультів та інфарктів. Їх повинна оплачувати Національна служба здоров’я України.