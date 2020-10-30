Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду.

Відповідна пропозиція передбачена “Проектом Закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства” №4288.

У президентському проекті закону дві статті: “неправосудні рішення, прийняті у власних інтересах” і “відновлення конституційного судочинства”.

По-перше, Зеленський пропонує визнати рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року “нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів”.

Крім того, ініціюється повернення редакцій закону “Про запобігання корупції” та Кримінального кодексу, що діяли до рішення КСУ.

По-друге, він пропонує припинити повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття скандального рішення.

Але, згідно з Конституцією, таким чином не можна припинити повноваження суддів КСУ. Існує чіткий перелік підстав для звільнення. Змінити склад КСУ можна тільки за згодою самих суддів. Для цього потрібно не менше двох третин від конституційного складу суду.

Звільнити суддю КСУ можна на таких підставах: нездатність виконувати свої обов’язки за станом здоров’я; порушення вимог щодо несумісності; вчинення істотного дисциплінарного проступку або нехтування своїми обов’язками і подачі заяви про відставку.

Як повідомлялося раніше, 29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони через рішення Конституційного суду, який скасував відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.