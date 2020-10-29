Про це він сказав перед закритим засіданням РНБО.
“Головні питання. Чому взагалі з’явилося дане рішення Конституційного суду України? Які мотивації вбачаємо в цьому рішенні ми? Яка законодавча база потрапила під рішення Конституційного суду і чому саме?” – зазначив глава держави.
Також президент звернувся до правоохоронних органів з проханням встановити всі деталі ухвалення вказаного рішення Конституційного Суду.
“Хочу сказати від себе про ті моменти впливу на роботу Конституційного суду України. Я хотів би з проханням звернутися до правоохоронних органів, щоб ми отримали всі деталі, які привели до цього рішення та інших рішень Конституційного суду за останні кілька місяців”, — сказав він.
Нагадаємо, що віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що останні рішення Конституційного суду України не загрожують безвізовому режиму України з Європейським союзом. Однак докорінно змінити ситуацію можна лише шляхом повного завершення судової реформи.
- Конституційний суд обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції та скасував відповідальність для посадовців за неправдиве декларування. Відповідне рішення напередодні було оприлюднене на сайті КСУ.
- На виконання рішення Конституційного суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 28 жовтня о 19:00 закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.
- У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.
- У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.
- 29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) на тлі скандалу через рішення Конституційного суду.