Про це він сказав перед закритим засіданням РНБО.

“Головні питання. Чому взагалі з’явилося дане рішення Конституційного суду України? Які мотивації вбачаємо в цьому рішенні ми? Яка законодавча база потрапила під рішення Конституційного суду і чому саме?” – зазначив глава держави.

Також президент звернувся до правоохоронних органів з проханням встановити всі деталі ухвалення вказаного рішення Конституційного Суду.

“Хочу сказати від себе про ті моменти впливу на роботу Конституційного суду України. Я хотів би з проханням звернутися до правоохоронних органів, щоб ми отримали всі деталі, які привели до цього рішення та інших рішень Конституційного суду за останні кілька місяців”, — сказав він.

Нагадаємо, що віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що останні рішення Конституційного суду України не загрожують безвізовому режиму України з Європейським союзом. Однак докорінно змінити ситуацію можна лише шляхом повного завершення судової реформи.