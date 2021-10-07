Про це свідчить указ президента №522/2021 від 6 жовтня.
“Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича від виконання обов’язків Представника президента України у Верховній Раді України”, – йдеться в документі.
Слід зазначити, що сьогодні народні депутати у сесійній залі розглядають відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.
На цю посаду “Слуги народу” розглядать кандидатуру Стефанчука.
Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.
Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.
Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.
- 30 вересня нардепи розпочали збір підписів за відставку голови ВРУ Дмитра Разумкова, ініціатором цього був Давид Арахамія.
- В той же день у Верховній Раді підготували підписні листи за відставку Разумкова після першого звернення Арахамії від фракції. Наразі вони містяться в Апараті ВР.
- На тлі новин про свою відставку Дмитро Разумков розповів про конфлікти з колегами, обіцянки президента щодо одного строку та олігархів.
- Нещодавно Дмитро Разумков анонсував направлення законопроєкту №5599 про олігархів до Венеційської комісії.
- 2 жовтня Зеленський назвав відставку Разумкова питанням внутрішньофракційним.