Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з посади представника глави держави у Парламенті.

Про це свідчить указ президента №522/2021 від 6 жовтня.

“Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича від виконання обов’язків Представника президента України у Верховній Раді України”, – йдеться в документі.

Слід зазначити, що сьогодні народні депутати у сесійній залі розглядають відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

На цю посаду “Слуги народу” розглядать кандидатуру Стефанчука.

Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.