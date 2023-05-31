Джерело: Володимир Зеленський/Telegram

Сторони заслухали доповідь командувача одеського напрямку Едуарда Москальова відносно оперативної ситуації в зоні його відповідальності.

Окремо доповів командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, обговорили зокрема захист прибережної інфраструктури, функціонування зернового коридору та інші важливі питання.

Також заслухали доповіді Генштабу та Міноборони зі звітами командувачів. Своєю чергою, Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив про стабілізацію ситуації на острові Хортиця.

Президент зауважив щодо важливих доповідей Кирила Буданова та Василя Малюка відносно заходів у межах їхньої компетенції, водночас не надав подробиць.

Зауважимо, під час візиту в Одесу, глава держави також провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації на Одещині.

Окрім цього, представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.

Під час наради обговорили важливі актуальні питання: відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування, перезапуск ключових підприємств в умовах воєнного стану, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, реабілітацію військових.

Зеленський також відзначив роботу обласного управління Служби безпеки України з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога.

Нагадаємо, 29 травня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого ухвалено рішення з усіх важливих пунктів.

Зазначимо, що Володимиру Зеленському пообіцяли надати мільярди доларів нової військової допомоги під час туру європейськими країнами, що відображає разючу зміну політичного ландшафту, оскільки Європа відіграє щораз більшу роль в озброєнні України для її очікуваного контрнаступу.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.