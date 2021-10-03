Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу повідомив, що не збирається складати свої повноваження передчасно, однак ще не впевнений, чи піде на другий термін.

Про це президент заявив під час брифінгу у Трускавці за підсумками зустрічі з фракцією “Слуга народу”.

Володимира Зеленського запитали, чи планує він йти на другий термін, адже напередодні він озвучив, що хоче бути президентом, доки не виконає усі свої обіцянки.

Зеленський відповів, що поки не впевнений щодо того, чи йтиме на другий термін:

“Я нічого не вирішив із приводу другого терміну”, – заявив він.

Також президент пояснив свої слова, сказані під час зустрічі зі “слугами”, та наголосив, що їхній роботі заважають правки інших нардепів та регламент:

“Щодо того, що я піду, коли я виконаю всі обіцянки, я говорив трішки про інше. У нас була статистика, ми виконали 30-35% наших обіцянок і нашої програми, і вже половина терміну пройшла. Я сказав, що якщо ми з вами не будемо швидко працювати, особливо в Верховній Раді, тому що та статистика стосувалася саме роботи на законодавчій основі, якщо нам постійно будуть говорити, що це суперечить регламенту, і якщо буде постійно політичний спам через тисячі правок, ми не встигнемо це зробити”, – стверджує Зеленський.

Володимир Зеленський пообіцяв, що обійматиме посаду до завершення своєї каденції:

“Я дуже хочу зробити все і встигнути все, що я пообіцяв. Але це також не значить, що якщо я встигну це зробити за 4,5 роки, то я за пів року до кінця своєї каденції піду. Ні, я до кінця точно попрацюю”, – наголосив президент.

На відео з 10:20.