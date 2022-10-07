Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має відношення до вбивства російської пропагандистки Дар’ї Дугіної.

Про це він повідомив в інтерв’ю BBC.

Журналіст зауважив, що у Сполучених Штатах вважають, що Україна стоїть за недавнім вбивством російської журналістки Дарії Дугіної, машину якої підірвали: “Ви можете сказати, чи є тут частка правди?”, — запитали в BBC.

Однак президент запевнив, що “ми [Україна] не маємо до цього відношення”.

Раніше розвідувальні служби Сполучених Штатів висловили підозру, що частина представників української влади санкціонували вибух під Москвою в серпні, під час якого загинула Дугіна, донька відомого російського націоналіста. Це, на думку офіційних осіб США, є елементом таємної кампанії та може “розширити конфлікт”.

Про смерть Дар’ї стало відомо 20 серпня. Ймовірно, вона загинула через вибуховий пристрій, який спрацював в автомобілі, за кермом якого вона знаходилася. Підрив спровокував спалах машини.

Раніше Путін висловив співчуття батькам Дугіної та схарактеризував вбивство пропагандистки як “підлий, жорстокий злочин”.

У пресслужбі Національної гвардії України зауважили, що, за версією ФСБ РФ, вбивство Дар’ї Дугіної підготовлено та вчинено українськими спецслужбами. А виконавицею нібито є громадянка України Вовк Наталія Павлівна, котра нібито раніше проходила службу в полку “Азов”. У такий спосіб росіяни намагаються виправдати серед своїх громадян попереднє рішення щодо визнання підрозділу Національної гвардії України терористичною організацією, показуючи росіянам “злочини, які вчиняють aзoвці” на території РФ.

Своєю чергою, радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що РФ навмисно поширює дезінформацію щодо причетності України до смерті дочки російського пропагандиста Дар’ї Дугіни, аби запустили всеросійську мобілізацію для війни в Україні.