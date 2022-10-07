Про це він повідомив в інтерв’ю BBC.
Журналіст зауважив, що у Сполучених Штатах вважають, що Україна стоїть за недавнім вбивством російської журналістки Дарії Дугіної, машину якої підірвали: “Ви можете сказати, чи є тут частка правди?”, — запитали в BBC.
Однак президент запевнив, що “ми [Україна] не маємо до цього відношення”.
Раніше розвідувальні служби Сполучених Штатів висловили підозру, що частина представників української влади санкціонували вибух під Москвою в серпні, під час якого загинула Дугіна, донька відомого російського націоналіста. Це, на думку офіційних осіб США, є елементом таємної кампанії та може “розширити конфлікт”.
Про смерть Дар’ї стало відомо 20 серпня. Ймовірно, вона загинула через вибуховий пристрій, який спрацював в автомобілі, за кермом якого вона знаходилася. Підрив спровокував спалах машини.
Раніше Путін висловив співчуття батькам Дугіної та схарактеризував вбивство пропагандистки як “підлий, жорстокий злочин”.
У пресслужбі Національної гвардії України зауважили, що, за версією ФСБ РФ, вбивство Дар’ї Дугіної підготовлено та вчинено українськими спецслужбами. А виконавицею нібито є громадянка України Вовк Наталія Павлівна, котра нібито раніше проходила службу в полку “Азов”. У такий спосіб росіяни намагаються виправдати серед своїх громадян попереднє рішення щодо визнання підрозділу Національної гвардії України терористичною організацією, показуючи росіянам “злочини, які вчиняють aзoвці” на території РФ.
Своєю чергою, радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що РФ навмисно поширює дезінформацію щодо причетності України до смерті дочки російського пропагандиста Дар’ї Дугіни, аби запустили всеросійську мобілізацію для війни в Україні.
- Російський політолог та пропагандист Олександр Дугін потрапив до лікарні після смерті дочки Дар’ї.
- В окремому загоні спеціального призначення “Aзов”, котрий входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, зробили офіційну заяву щодо теракту проти російської пропагандистки Дар’ї Дугіної.
- Російська пропагандистка та дочка ідеолога “рашизму” Дар’я Дугіна заявляла, що той, хто відстоює певні ідеї, “має бути готовими за них померти”. Втім, вже 21 серпня ЗМІ та соцмережами стала поширюватися звістка про її загибель. Хто вона така та що відомо про її наративи щодо російсько-української війни.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що російська ФСБ може вдатися до терактів. Інциденти з жертвами серед цивільного населення можуть організувати у містах РФ.