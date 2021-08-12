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Жінка, яка пов’язана із крайньою правою групою «Три відсотки», постане перед судом у справі штурму Капітолію

У понеділок жінка з Нью-Джерсі стала першою людиною, яку пов'язують із крайньою правою організацією "Три відсотки", котра погодилася визнати себе винною за звинуваченням у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року.

Четвер, 12 серпня 2021, 11:49

Про це повідомляє агентство Reuters.

Слухання про визнання провини Раші Абуаль-Рагхеб, мешканки ліванського походження з Ферфілда, штат Нью-Джерсі, призначено на 23 серпня.

Абуаль-Рагхеб пред’явлено чотири звинувачення у правопорушеннях, пов’язаних із заворушеннями.

Раніше агент ФБР у письмових свідченнях заявив, що в листопаді 2020 року користувачка Facebook під ім’ям Раша Абу брала участь в онлайн-чатах, “за участю очільника американських патріотів 3% з Нью-Джерсі”. ФБР заявило, що в чатах Раша Абу писала, що “наближається громадянська війна, і їм потрібно показати підтримку, піднятися і боротися за нашу Конституцію”.

6 січня конфіденційне джерело ФБР повідомило про зустріч із жінкою біля вашингтонського готелю, яка назвала себе Раша, і “сказала, що була в Капітолії США і бачила, як жінку застрелили”.

Більш 570 людям були пред’явлені звинувачення через заворушення в Капітолії. Щонайменше 36 осіб визнали себе винними за звинуваченням у масових заворушеннях.

Слідчі пов’язали сімох підозрюваних у заворушеннях із “Трьома відсотками”, групою, що отримала свою назву від помилкового уявлення про те, що лише 3% американських колоністів підняли зброю проти британців під час Американської революції 18 століття.

Група базується в Америці, але також присутня в Канаді.

Нагадаємо, 6 січня під час штурму Капітолія загинуло четверо осіб. На наступний день помер офіцер поліції Капітолія, на якого напали активісти. Ще четверо поліціянтів закінчили життя самогубством. Приблизно 100 поліціянтів отримали поранення різного рівня складності.

  • 13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Стаття звинувачення в резолюції була одна – “підбурювання до повстання”. 25 січня резолюцію про імпічмент передали до Сенату
  • 13 лютого Сенат США виправдав колишнього президента країни Дональда Трампа на слуханнях щодо імпічменту. Імпічмент підтримали сенатори-республіканці: Річард Берр, Білл Кессіді, Сьюзан Коллінз, Ліза Меркаускі, Мітт Ромні, Бен Сасс і Пет Тумі. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл проголосував проти оголошення імпічменту.
  • У лютому конгресмен-демократ Бенні Томпсон подав позов проти Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, звинувативши їх у змові з метою підбурювання до заворушень у Капітолії 6 січня. Згодом схожий позов подав конгресмен-демократ Ерік Сволвелл.
  • У липні офіцери, які стали свідками штурму Капітолія, дали покази стосовно того, що пережили 6 січня, коли бунтівники ввірвалися до адміністративної будівлі. Вони розповіли про расистські приниження з боку активістів й не тільки.
  • Двоє учасників штурму Капітолія зі штатів Вашингтон та Нью-Джерсі визнали свою провину в нападі на представників правоохоронних органів.
Теги: Капітолій, штурм

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