Журналістка "5 каналу" Ганна Рибалка зіткнулася з кібербулінгом після того, як поставила запитання Президенту України Володимиру Зеленському на його пресконференції 24 лютого. Там вона поцікавилася, чи шкодує він, що перед початком вторгнення заперечував його ймовірність.

Про це повідомляє ІМІ з посиланням на слова журналістки.

За її словами, зранку 25 лютого їй почали масово писати образи у соцмережах.

“На ранок суботи почалася масова хвиля хейту в приват і тривала до вечора. Це були якісь повідомлення від незнайомих мені людей. […] Я ті профілі заблокувала. Бо телефонували у фейсбук уночі”, — зазначила Ганна, додавши, що хвиля булінгу припинилась, а багато людей пишуть слова підтримки.

Також Рибалка надала ІМІ скриншоти з підтвердженнями хейту, який отримала в приватні повідомлення.

Там користувачі звинувачували в тому, що журналіста “провокувала президента за бабло 5-го шоколаду”, “заробила грошенят і пропіарилась?”, а також назвали її “журналюгою продажною”.

Вона заявила, що не зверталася до поліції щодо кібербулінгу, оскільки “вважає це виявом хейту і не більше”.







Журналістка «5 каналу» Ганна Рибалка зазнала кібербулінгу після того, як поставила запитання Зеленському — ІМІ // 4 фото

Нагадаємо, що 24 лютого на великій пресконференції з нагоди роковин повномасштабної російсько-української війни Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання щодо того, чи шкодує він, що перед початком вторгнення заперечував його можливість.

Запитання президентові поставила журналістка “5 каналу”, який раніше вимкнули з цифрового етеру разом з “Еспресо” та “Прямим”.

Зеленський, спілкуючись з журналісткою, неодноразово натякнув на свого попередника — Петра Порошенка.

“І дуже добре, що вас показують по телебаченню. І дуже гарно, що попри ті, чи інші звинувачення, я — президент України, знищив російську присутність в парламенті, знищив російські телеканали, знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу”, — сказав Зеленський.

П’ятий Президент України Петро Порошенко відреагував на відповідь Зеленського журналістці та натяк на нього. Він вважає, що ставити запитання — це завдання журналістів. Водночас політики мають на них спокійно відповідати.