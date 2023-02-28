Про це повідомляє ІМІ з посиланням на слова журналістки.

За її словами, зранку 25 лютого їй почали масово писати образи у соцмережах.

“На ранок суботи почалася масова хвиля хейту в приват і тривала до вечора. Це були якісь повідомлення від незнайомих мені людей. […] Я ті профілі заблокувала. Бо телефонували у фейсбук уночі”, — зазначила Ганна, додавши, що хвиля булінгу припинилась, а багато людей пишуть слова підтримки.

Також Рибалка надала ІМІ скриншоти з підтвердженнями хейту, який отримала в приватні повідомлення.

Там користувачі звинувачували в тому, що журналіста “провокувала президента за бабло 5-го шоколаду”, “заробила грошенят і пропіарилась?”, а також назвали її “журналюгою продажною”.

Вона заявила, що не зверталася до поліції щодо кібербулінгу, оскільки “вважає це виявом хейту і не більше”.

  • Журналістка «5 каналу» Ганна Рибалка зазнала кібербулінгу після того, як поставила запитання Зеленському — ІМІ

    Повідомлення, які отримала Ганна Рибалка після того, як поставила запитання Зеленському / Скриншот: Ганна Рибалка / ІМІ

  • Журналістка «5 каналу» Ганна Рибалка зазнала кібербулінгу після того, як поставила запитання Зеленському — ІМІ

    Повідомлення, які отримала Ганна Рибалка після того, як поставила запитання Зеленському / Скриншот: Ганна Рибалка / ІМІ

  • Журналістка «5 каналу» Ганна Рибалка зазнала кібербулінгу після того, як поставила запитання Зеленському — ІМІ

    Повідомлення, які отримала Ганна Рибалка після того, як поставила запитання Зеленському / Скриншот: Ганна Рибалка / ІМІ

  • Журналістка «5 каналу» Ганна Рибалка зазнала кібербулінгу після того, як поставила запитання Зеленському — ІМІ

    Повідомлення, які отримала Ганна Рибалка після того, як поставила запитання Зеленському / Скриншот: Ганна Рибалка / ІМІ

Журналістка «5 каналу» Ганна Рибалка зазнала кібербулінгу після того, як поставила запитання Зеленському — ІМІ // 4 фото

Нагадаємо, що 24 лютого на великій пресконференції з нагоди роковин повномасштабної російсько-української війни Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання щодо того, чи шкодує він, що перед початком вторгнення заперечував його можливість. 

Запитання президентові поставила журналістка “5 каналу”, який раніше вимкнули з цифрового етеру разом з “Еспресо” та “Прямим”. 

Зеленський, спілкуючись з журналісткою, неодноразово натякнув на свого попередника — Петра Порошенка.

“І дуже добре, що вас показують по телебаченню. І дуже гарно, що попри ті, чи інші звинувачення, я — президент України, знищив російську присутність в парламенті, знищив російські телеканали, знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу”, — сказав Зеленський.

П’ятий Президент України Петро Порошенко відреагував на відповідь Зеленського журналістці та натяк на нього. Він вважає, що ставити запитання — це завдання журналістів. Водночас політики мають на них спокійно відповідати.