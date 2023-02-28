Про це повідомляє ІМІ з посиланням на слова журналістки.
За її словами, зранку 25 лютого їй почали масово писати образи у соцмережах.
“На ранок суботи почалася масова хвиля хейту в приват і тривала до вечора. Це були якісь повідомлення від незнайомих мені людей. […] Я ті профілі заблокувала. Бо телефонували у фейсбук уночі”, — зазначила Ганна, додавши, що хвиля булінгу припинилась, а багато людей пишуть слова підтримки.
Також Рибалка надала ІМІ скриншоти з підтвердженнями хейту, який отримала в приватні повідомлення.
Там користувачі звинувачували в тому, що журналіста “провокувала президента за бабло 5-го шоколаду”, “заробила грошенят і пропіарилась?”, а також назвали її “журналюгою продажною”.
Вона заявила, що не зверталася до поліції щодо кібербулінгу, оскільки “вважає це виявом хейту і не більше”.
Журналістка «5 каналу» Ганна Рибалка зазнала кібербулінгу після того, як поставила запитання Зеленському — ІМІ // 4 фото
Нагадаємо, що 24 лютого на великій пресконференції з нагоди роковин повномасштабної російсько-української війни Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання щодо того, чи шкодує він, що перед початком вторгнення заперечував його можливість.
Запитання президентові поставила журналістка “5 каналу”, який раніше вимкнули з цифрового етеру разом з “Еспресо” та “Прямим”.
Зеленський, спілкуючись з журналісткою, неодноразово натякнув на свого попередника — Петра Порошенка.
“І дуже добре, що вас показують по телебаченню. І дуже гарно, що попри ті, чи інші звинувачення, я — президент України, знищив російську присутність в парламенті, знищив російські телеканали, знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу”, — сказав Зеленський.
П’ятий Президент України Петро Порошенко відреагував на відповідь Зеленського журналістці та натяк на нього. Він вважає, що ставити запитання — це завдання журналістів. Водночас політики мають на них спокійно відповідати.
- 4 квітня Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вимкнув мовлення “Еспресо”, “Прямого” та “5 каналу” у цифровій мережі Т2.
- Журналісти звернулися до президента України, щоб він посприяв розв’язанню ситуації. Громадська спілка “Коаліція Реанімаційний пакет реформ” закликала Концерн РРТ відновити мовлення телеканалів, адже рішення ухвалено без пояснень та аргументації.
- Після цього низка українських правозахисних організацій, громадських організацій, історики, колишні політв’язні та інші зробили спільну заяву щодо відключення з етеру трьох опозиційних телеканалів – “5 каналу”, “Прямого” та “Еспресо”.
- Також колективи трьох опозиційних телеканалів – “Прямого”, “Еспресо” та “5 каналу” – звернулись до президента України Володимира Зеленського з проханням зреагувати на дії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РТТ), який незаконно обмежив їх мовлення.
- Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомила, що телеканали “Еспресо”, “Прямий”, та 5-й не вимикали з етеру цифрового телебачення, а лише перемкнули на канал “Рада”.