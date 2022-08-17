Мешканців тимчасово захопленого Енергодара закликали обережно користуватися безоплатним Wi-Fi. Йдеться про заклади громадського харчування та інші.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов у Telegram.

Міський голова зазначив, що в Енергодарі функціонують декілька закладів громадського харчування, де є безоплатний російський Wi-Fi. Через проблеми з мобільним зв’язком та доступом до інтернету ця послуга має попит.

За його словами, у подібних закладах “полюбляють сидіти і переодягнені у цивільне співробітники ФСБ”. За останньою інформацією, вони уважно слухають усі розмови та зазирають в телефони.

Російські окупанти можуть зажадати показати переписку в соціальних мережах. У випадку виявлення чогось “підозрілого”, на їхню думку — громадянина можуть забрати до відділку окупаційної “поліції”. Вже відомо про декілька подібних випадків.

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Раніше обласна влада Запорізької області радила мешканцям тимчасово окупованого Енергодара евакуюватися з міста. За словами голови ОВА Олександра Старуха, органи цивільного захисту працюють в обмеженому режимі, а водночас російські окупанти обстрілюють Енергодар та промисловий майданчик Запорізької АЕС. Особливо радили виїжджати жінкам та дітям.