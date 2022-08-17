Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов у Telegram.
Міський голова зазначив, що в Енергодарі функціонують декілька закладів громадського харчування, де є безоплатний російський Wi-Fi. Через проблеми з мобільним зв’язком та доступом до інтернету ця послуга має попит.
За його словами, у подібних закладах “полюбляють сидіти і переодягнені у цивільне співробітники ФСБ”. За останньою інформацією, вони уважно слухають усі розмови та зазирають в телефони.
Російські окупанти можуть зажадати показати переписку в соціальних мережах. У випадку виявлення чогось “підозрілого”, на їхню думку — громадянина можуть забрати до відділку окупаційної “поліції”. Вже відомо про декілька подібних випадків.
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Раніше обласна влада Запорізької області радила мешканцям тимчасово окупованого Енергодара евакуюватися з міста. За словами голови ОВА Олександра Старуха, органи цивільного захисту працюють в обмеженому режимі, а водночас російські окупанти обстрілюють Енергодар та промисловий майданчик Запорізької АЕС. Особливо радили виїжджати жінкам та дітям.
ЗАЕС перебуває під контролем російських військових з 4 березня. З того часу окупанти розміщують військову техніку та боєприпаси на території станції. З 5 серпня вони активно ведуть обстріли у напрямку ЗАЕС. Було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо сховища відпрацьованого палива.
- Ситуація залишається небезпечною не лише для Запорізької області. Адже у разі аварії на Запорізькій атомній електростанції евакуювати потрібно буде близько 400 тисяч осіб.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові РФ використовують свої позиції на Запорізькій АЕС, щоби обстрілювати Нікополь та Марганець, намагаючись залякати місцевих мешканців.
- Періодичні обстріли Запорізької АЕС російськими військами минулого тижня спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, що спричинило відключення одного із трьох працюючих.
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