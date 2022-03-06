Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія підтримав Україну у війні проти РФ під час показу нової колекції у межах Паризького тижня моди. Модний захід присвятили українським біженцям.

Відповідний допис Демна Гвасалія розмістив в Instagram.

Під час дефіле моделей, котрі пробирались крізь хуртовину, усім присутнім роздали футболки у кольорах українського прапора. Безпосередньо на початку та на завершення показу Демна декламував вірш Олександра Олеся “Живи Україно, живи для краси”.

“У такі часи, здається, мода втрачає своє право на існування. Тиждень моди звучить як абсурд. Я думав про те, щоб скасувати шоу, над яким ми так старанно працювали. Але потім я зрозумів, що скасувати показ — значить здатися і піддатися злу, яке завдає мені біль до цього дня протягом 30 років. Я вирішив, що більше не дозволю жертвувати собою на благо задоволення чийогось его”, – наголосив дизайнер.

Він зазначив, що це шоу не потребує пояснень, адже це присвята “безстрашності, опору й перемозі любові та світу”.

У залі на сидіннях розмістили футболки у жовто-блакитних кольорах для гостей показу.

Показ Balenciaga у Парижі відвідали Сальма Хайєк, Каньє Вест, Ізабель Юпер.

Довідка. Демна Гвасалія – біженець із Сухумі. Він виїхав з Грузії у 2001 році, коли РФ напала на його країну та розпочала війну в Абхазії.