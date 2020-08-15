Відео опубліковане на YouTube.
На відео Воскресенського назвали “організатором протестних акцій” в одному з мікрорайонів Мінська – Уруччі.
За словами ведучої, він вже “усвідомив, що його надурили”, тому дав покази.
“12 серпня 2020 року, усвідомивши, що масові заходи перетворюються на тотальний некерований хаос, я вирішив звернутися з каяттям до Комітету державної безпеки Республіки Білорусь, де виклав всі відомості, які маю, щодо правопорушень. Також я зрозумів, що мене наосліп використовували московські ляльководи”, – сказав Воскресенський.
Він також закликав молодь не брати участь в протестах.
На кадра також показали фрагменти обшуків і речі, серед яких гаманець з символікою Служби безпеки України, в якому була вкладена карточка із зображенням Степана Бандери, а також прапори НАТО та герб РФ.
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