Державний канал "Білорусь 1" показав телесюжет про показання опозиційного активіста Юрія Воскресенського. На кадра, зокрема, були фрагменти обшуків і речі, серед яких гаманець з символікою Служби безпеки України, в якому була вкладена карточка із зображенням Степана Бандери, а також прапори НАТО та герб РФ.

Відео опубліковане на YouTube.

На відео Воскресенського назвали “організатором протестних акцій” в одному з мікрорайонів Мінська – Уруччі.

За словами ведучої, він вже “усвідомив, що його надурили”, тому дав покази.

“12 серпня 2020 року, усвідомивши, що масові заходи перетворюються на тотальний некерований хаос, я вирішив звернутися з каяттям до Комітету державної безпеки Республіки Білорусь, де виклав всі відомості, які маю, щодо правопорушень. Також я зрозумів, що мене наосліп використовували московські ляльководи”, – сказав Воскресенський.

Він також закликав молодь не брати участь в протестах.

На кадра також показали фрагменти обшуків і речі, серед яких гаманець з символікою Служби безпеки України, в якому була вкладена карточка із зображенням Степана Бандери, а також прапори НАТО та герб РФ.