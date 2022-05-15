Гурт Kalush Orchestra переміг на пісенному конкурсі "Євробачення", зайнявши перше місце й отримавши історичний рекорд балів глядацьких симпатій. Ця маленька радість перемоги посеред жахів війни виявилася затьмареною вже традиційним для українського "Євробачення" явищем – скандалом.

Мова про 0 балів, які наше українське журі дало Польщі, яку представляв виконавець Ochman, і Литві, яку представляла Monika Liu. Вони дали бали низці країн, але серед них не знайшлося місця для наших сусідів, які з першого ж дня війни допомагали нам, підтримували зброєю та силами, допомагали гуманітарно, прийняли кілька мільйонів українців, які рятувалися від війни. Країни, які самі ще пам’ятають жахи радянської окупації, пройнялися українським горем на усіх рівнях – від президента й урядовців до звичайних поляків. Це безпрецендентний прояв підтримки та братерства.. і, здається, він пройшов повз наших членів журі.

Які бали яким країнам дало наше журі?

Вартими балів українські експерти вважали такі країни:

Велика Британія – 12 балів

Португалія – 10 балів

Нідерланди – 8 балів

Греція – 7 балів

Швейцарія – 6 балів

Азербайджан – 5 балів

Швеція – 4 бали

Австралія – 3 бали

Вірменія – 2 бали

Чехія – 1 бал

Нам же найвищий бал – 12 – дали журі таких країн: Польщі, Молдови, Латвії, Румунії, Литви.

Хто був серед членів журі?

Настав час пройтися по експертах, оцінки яких викликали такий резонанс серед української аудиторії пісенного конкурсу. Їх призначив Суспільний Мовник, керуючись своїми, поки що не оголошеними публіці критеріями відбору.

Ірина Федишин – українська попспівачка; роки активності: 2005 – і понині, випустила 6 альбомів.

Вадим Лисиця – продюсер, саундпродюсер, аранжувальник, звукорежисер. Співпрацював (або й продовжує) з низкою виконавців, зокрема: Потап і Настя, MOZGI, NK, LOBODA, Alyosha, “Время и Стекло”, Оля Полякова, ALEKSEEV, Злата Огнєвіч, Наталія Могилевська, Ані Лорак, Андрій Данилко, Віталій Козловський, MOZGI, Влад Дарвін, Олександр Рибак, Володимир Гришко, Наташа Королева, Ольга Горбачова, Ірина Білик.

Андрій Капраль – співак, соліст вокальної формації “Піккардійська терція”.

Андрій Яцків – мультиінструменталіст, диригент, художній керівник Академічного інструментального ансамблю “Високий Замок” Львівської національної філармонії, отримав відзнаку Gremmy як продюсер за найкращий саундтрек 2019 року до серіалу “Чорнобиль”.

Лук’ян Галкін – український кінознавець та кінокритик, викладач Національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, виконавчий продюсер телеканалу UA:Культура, головний редактор та співзасновник інтернет-медіа Moviegram.

Музика поза політикою?

Про це говорили багато хто, виправдовуючи відсутність оцінки від експертів. Мовляв, це просто пісенний конкурс – оцінювали лише пісню та нічого більше.

Але тут з’являється необхідність повернутися у дійсність з богемної інформаційної бульбашки та згадати один моторошний факт: у нас війна. Широкомасштабна, кровопролитна війна з вираженими ознаками геноциду українського народу. У такі періоди нічого не буває поза політикою – музика й інші види мистецтва, спорт, публіцистика, необережний погляд чи кинуте слово публічної особи – це все зараз є політикою.

У нас музиканти воюють, поети гинуть, художниці вмирають після актів геноциду на окупованих територіях, загинув уже не один спортсмен. Гурт Kalush Orchestra був готовий пожертвувати єдиним за все життя майже стовідсотковим (згідно з оцінками букмекерів) шансом перемогти – і під страхом дискваліфікації виголосили свою промову з проханням врятувати знищений росіянами Маріуполь і захисників “Азовсталі”. Виконавці з інших країн говорили про Україну, виходили з українськими символами на сцену, виголошували після виступів слова підтримки… Самі організатори відступили від принципу “поза політикою”: спершу не допустили РФ до конкурсу через військову агресію, а потім – заплющили очі на порушення правил Олегом Псюком, охарактеризувавши це не як політичний, а як гуманітарний заклик.

І от на цьому всьому святі підтримки українського народу наше журі вирішило бути непричетними. Ну що ж, це їх право. Нам лишається лише констатувати реакції українців у соцмережах. А реагували усі: від звичайних користувачів до топчиновників.

Реакції соцмереж

Соцмережі зустріли рішення проігнорувати сусідів-поляків з обуренням – розгорнувся справжній скандал.

Українська громадська діячка, піарниця, маркетологиня, журналістка та блогерка Ярослава Гресь назвала таке рішення українського журі ганебним. Вона наголосила, що ми, українці, ніколи не забудемо допомогу, яку нам надала Польща у такий складний для нас час, і цю вдячність ми передамо нашим майбутнім поколінням.

Польський народ Гресь назвала найкращим, що могло трапитися з нами у цей страшний час.

“Я хочу, щоб ви знали, що Україна ніколи не забуде:

Кожну родину, яку ви прихистили. Обігріли. Нагодували. Заспокоїли. Віддали своє житло, поділилися тим, що маєте. Кожну дитину, яку ви прийняли у свої дитячі садочки, у свої школи, задля якої ви стараєтеся так, ніби для кожного із вас ця дитина рідна. Кожний стаканчик чаю, кожний маленький, дбайливо завернутий бутерброд і булочку, які ви видаєте на кордоні вдень і вночі. Вдень і вночі. І так вже майже три місяці. Кожну людину, якій ви допомагаєте. Мій тато розгубився на вокзалі, шукав свій автобус. І коли люди довкола побачили стрічку на його куртці, всі, всі вони разом стали шукати той автобус і передали з собою каву, і просили триматися, і обіймали так, ніби давно знайомі, ніби рідні люди. Це абсолютно безцінно. Кожний злотий, який ви пожертвували на підтримку України. Ви ділитеся так щедро, так щиро. І вчора, і сьогодні знову і знову. Я не знаю, чим ми вас заслужили, правда. Кожен мітинг, кожну демонстрацію. Цей океан людей, які висловлюють свою позицію, свою підтримку. Кожний український прапор і стрічку. Які майорять всюди. Які носять ваші діти, жінки і чоловіки, старенькі бабусі і модні хіпстери. Які можна побачити в готелях, магазинах, кафе та в офісах. Щоразу у Варшаві я ніби повертаюся додому. Я не знаю, як вам віддячити. І вчорашня стрічка на одязі вашої ведучої була прекрасна. Ми всі її помітили. Ми всі їй зраділи. Кожне українське слово. Я говорю українською, ви відповідаєте польською і ми розуміємо один одного. Але коли ви говорите: Слава Україні, а я відповідаю: Героям Слава — це якесь особливе відчуття. Мене наповнює така вдячність і така любов, що бракує повітря і бракує слів, щоб це описати”, – написала Ярослава Гресь.

Телеведучий з каналу “Україна” Андрій Булґаров переконаний: ця ситуація заслуговує на серйозний хейт національного журі:

“По-перше, це як раз той випадок коли на часі. По-друге, такий хейт виправданий, і ніякої загрози єдності українців не несе. Навпаки. Прикро, що члени журі, прости Господи, від України не врахували того очевидного факту що якщо навіть Калуш Оркестра ризикнули бути дискваліфікованими, залишатися виключно у сфері музики і поза війною просто огидно. І за це вся ця компашка має бути, і буде покарана. А полякам та литовцями хочеться сказати — вибачте, будь ласка! Przepraszam za naszych idiotów! Atsiprašau už mūsų idiotus!”, – зазначив ведучий.

Депутатка Київради від партії “Голос” Зоя Ярош назвала членів журі “зарозумілими, пихатими особами”.

“Цікаво, скільки балів присудили би професіонали в журі, якби у конкурсі брала участь Росія?”, – поцікавилася Ярош.

Українська письменниця, експертка з формування громадської думки, відеоблогерка та лекторка Оксана Мороз заявила, що їй болить за 0 балів Польщі та в наступному дописі наголосила, що українське журі – це не всі українці.

Блогер Mason Lemberg у своїх висловах був досить критичним. Він переконаний:

За невеликим виключенням, український “шоубізнес” – це такий суцільний малороський придаток російської “істради”, трохи розмішаний рагулями, яким тато за ковбасу і сало купив місце на сцені. Зрозуміло, що “ковбаса”, “сало” і “тато” мають різні вираження від політичних патронів.. до, власне, тата. І цей весь зброд ргулів щиро вважає, що вони представники іскуства, мають вкус і можуть оцінювати. Впевнений, що якби прийшлось оцінювати гусню, то її б теж оцінили, “потому что іскуство нє імєєт гроніц”, – розкритикував блогер бали журі.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук теж не лишився осторонь скандалу: він заявив, що журі дуже далеке від українського народу.

“Я щиро сподіваюсь, що НСТУ та інші особи, які відповідальні за відбір нашого професійного журі, знайдуть час пояснити таку розбіжність в оцінках”, – наголосив спікер ВР.

Міністр культури Олександр Ткаченко опублікував допис на цю ж тему. Він звернувся до Польщі й Литви та наголосив, що ці бали не є відображенням ставлення України до них. 0 балів як оцінка їх виступів – це, на переконання міністра “дуже соромно”.

“Ваша підтримка України є неоціненною. Наша вдячність та прихильність до вас — є такою ж. І хоча конкурс не є політичним, то це і не політика — це дружба, це спільні цінності, це всебічна підтримка у всіх сферах. І сподіваюсь, що це все на довгі довгі роки”, – написав Ткаченко.

Які бали поставили українці під час глядацького голосування?

Бали між журі та українцями разюче відрізняються. І тут дійсно вже не соромно ні перед поляками, ні перед литовцями. 12 балів українці віддали Польщі. 10 – Литві. Наступною йшла Ісландія, представники якої гаряче підтримали Україну під час виступу синьо-жовтими стрічками на руках, а після – на сцені словами підтримки для нашої держави.

Як реагують самі члени журі?

Хвиля хейту, безумовно, досить швидко докотилася до самих суддів. І від деяких відразу посипалися виправдання, які, одначе, лишили більше запитань, аніж відповідей.

Співачка Ірина Федишин на хвилі критики відповіла, що Польщу вона “не образила” та за балами дала Польщі 10 місце.

Голова журі Вадим Лисиця спершу наголосив, що усі судді ставили стільки балів, скільки вважали за потрібне та платні за своє рішення не брали. Сказав з претензіями звертатися до Суспільного Мовника.

“Як голова журі – я точно готовий нести відповідальність за демократичний вибір, який зробив цього року”, – заявив він.

Потім за Лисицю заступилася його дружина Irishka Lysytsia. Вона стверджувала, що вони вдячні Польщі за допомогу Україні та не збиралися її ображати. “Польщі ніхто не виставлял найнижчі бали, але в подальшому підрахунку, загальна кількість для інших учасників могла призвести до такого результату”, – заявила дружина члена журі.

Проте, навіть після цих пояснень Вадим Лисиця знайшов оптимальний спосіб вберегтися від критики – і просто закрив свою сторінку.

Гарна новина: українці свідоміші та вдячніші за тих осіб, яких нам обрали як журі. Погана новина: бали за глядацьке голосування не оголошуються на всю Європу. Отже, не кожен поляк або литовець зайде на сайт “Євробачення” та змиє неприємний післясмак геополітичного провалу, не зрозуміє, що українці насправді категорично не згодні з оголошеними під час конкурсу балами.

І ще одна погана новина: для того, щоб реабілітуватися в очах європейського співтовариства та у своїх власних, нам доведеться чекати цілий рік.

Допомогу Польщі та Литви у нашому протистоянні Росії переоцінити неможливо. З першого ж дня вони стали міцною опорою для нас і голосом здорового глузду, що лунає на всю Європу. Ми, українці, безмежно вдячні за все, що ці дві чудові країни для нас зробили та що ще зроблять – адже війна триває. Нам соромно за те, що нашим голосом обрали тих, хто не розуміє, чим живе Україна та що їй болить. Хто не побачив всієї краси виступів представників країн, які стали нам друзями й братами. Ми, українці, все побачили.