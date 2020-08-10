Після жорсткої зустрічі з боку влади мирних протестів проти зняття двох з трьох опозиційних кандидатів, тема виборів в Білорусі стала однією з найгарячіших в світі. І дійсно наприкінці свого шостого президентського строку Лукашенко, здається, повністю втратив підтримку навіть старшого покоління, але попри обіцянки готовий і далі триматися за владу «посинілими руками». День виборів вже ніяк не міг пройти без протистояння народу та діючої влади.

Співрозмовник #Букв Ілля цей день присвятив боротьбі за те, щоб його голос не був украдений, а ввечері вийшов на акцію протесту.

Чи думали ви перед виборами, що так обернуться події в Білорусі?

Здравствуйте! В цьому році вперше за все моє життя відчувалась народна єдність, не вигадана пропагандистами Лукашенка, а щира і така, що прагне змін. Коли я побачив, що навіть у маленьких містах попри всі заборони люди виходять на мирні пікети у мене прокинулася надія, що зараз нарешті все залежить від людей і всім вже не зможуть закрити рота. Розумієте у нас вже ціле покоління народилося і прожило все своє життя при Лукашенку і вже втомилося чути одні й ті ж обіцянки кожного року.

Як пройшло голосування та чи вірили ви у чесні вибори?

Я розумів, що, як і зазвичай, в комісіях будуть сидіти «свої» люди, які будуть домальовувати «мертвих душ» та бракувати невигідні бюлетені. Але я завчасно дізнався про існування платформи «Голос» – альтернативного онлайн ресурсу підрахунку голосів, та вирішив, що мій вибір може не пропасти дарма та треба хоч спробувати його оприлюднити, щоб люди змогли дійсно побачити реальну статистику.

Поки повністю не перекрили інтернет після 12 годин, я встиг знайти проксі для телеграму та встановити ВПН, тому міг слідкувати за новинами. Я прочитав про випадки коли на зворотній стороні недоставляли один підпис або ставили крапку біля одного з місць для підпису, тому я уважно обстежив бюлетень, сфотографував його та склав трубочкою перед опусканням у бокс.

Чи приєднався ти до протестів після закінчення виборчих дільниць?

Я залишився чекати кінця голосування під своєю районною дільницею в очікуванні оголошення протоколу. По оголошеним результатам за Лукашенко було віддано в 5 разів більше голосів ніж за Тихановську . Люди почали освистувати комісію, яка швидко виїхала з чорного ходу на автобусах. Потім люди почали збиратися групами біля школи та вирушили в центр до станції метро Неміга.

На проспекті Переможців зібралася велика кількість людей. За ТЦ «Галерея» був вишикуваний ОМОН зі щитами. Потім по проспекту почали прибувати автозаки та гнати людей у бік «Галереї». Натовп почав розсипатись, частину людей змогли затримати. Бійці ОМОНу добігали навіть до дверей торгівельного центру та почали витягати звідти людей. Люди почали гуртуватись у дворах за ТЦ.

Зі станції метро Фрунзенська з боку метро Молодіжної (сам метрополітен заблокували) йшов великий натовп народу, що об’єднався з рештою мітингувальників в центрі. Потім нова колона вирушила у бік Стели, групуючись у «зцепки». На перехресті колонна зіткнулась з рядами щитів ОМОНу, у цей час вже з боку правоохоронців в натовп почали летіти світошумові гранати.



На перехресті народ трохи відступив назад та обігнув поліцейські машини та щити. У якийсь момент люди запалили ліхтарики та продовжили збиратись на Стелі. Потім люди рушили у бік вулиці Машерова . В той час автомобілісти блокували дороги, допомагаючи мітингувальникам подовше затриматись на Машерова, перешкоджаючи водомету під’їхати ближче до людей.

Звідти люди рушили до Молодіжного театру та заблокували поворот трамвайних колій.

На протязі всього шляху зі сторони ОМОНу в бік мітингувальників летіли світлошумові гранати і гранати з гумовим дробом та були чутні постріли з гумової зброї. Я бачив декілька людей з закривавленими кінцівками та чоловіка з травмами ока. Перші ряди «зцепки» протестувальників були готові відкрито йти на конфронтацію, сходились стінка на стінку з супротивниками та навіть забирали щити у правоохоронців.

Під тиском щитовиків колона людей почала рухатись у бік Комаровського ринку. Там вже не було підтримки протестувальників автівками і їх почали ще більше притискати автозаками. Людям у камуфляжі вдалося розбити колону за допомогою кийків. Частина людей побігла вперед по проспекту Незалежності, а частина залишилась під входом до Комаровського ринка.

Затиснуті біля паркану протестуючі змогли знести залізні ворота та побігли через ряди ринку та потім невеликими групами рушили у бік ТЦ «Рига». Під «Ригою» ОМОНівці робили спроби ловити випадкових людей.

Як ти вважаєш чи вийдуть люди на подальші протести?

Я вважаю, що так, вночі більшість людей пропонувала знову виходити в понеділок, можливо коли люди дізнаються про ці події, кількість людей, які не бояться боротися за свої голоса зросте.



***

Протести 9-го серпня в Білорусі можна назвати наймаштабнішими за історію країни. Чи зможе народ добитися прозорих виборів та справжньої демократії в країні, ми зможимо побачити тільки з часом. Але шаблон «терплячих» та згодних на все білорусів тепер точно зруйнований.