Президентские выборы в Беларуси имеют все основания превратиться в главное политическоесобытие августа в Европе. Действующий президент, находящийся у власти уже 27-й год, стремится и в дальнейшем ее сохранить. Его оппоненты - их среду сложно назвать монолитной - пытаются сопротивляться, надеясь переломить ситуацию.

Ход президентской кампании в Беларуси существенно отличается от украинских реалий. Дату голосования, например, определял парламент, и среди вариантов было не только девятое, но и тридцатое августа – день рождения Лукашенко. В Беларуси отсутствует не только «война социологий», но и несанкционированные социологические исследования как таковые.

Избиратели определяются «по приборам», в условиях существования машины государственной пропаганды и популярности российских СМИ в белорусском обществе. Встречи с избирателями проходят в строго отведенных для этого местными властями местах, четверо из пяти кандидатов в президенты – беспартийные. Із 1989 членов избирательных комиссий только 2 (два) представляют оппозиционные политические силы. Возможностью проголосовать досрочно на президентских выборах в течение всего двух дней воспользовался каждый восьмой избиратель. Предвыборная программа Александра Лукашенко была обнародована за 5 дней до дня голосования.

В любом случае нынешние выборы стали самыми сложными для Александра Лукашенко. Если во время предыдущих кампаний его конкурентами становились преимущественно представители национал-демократического лагеря (в декабре 2010 года во время митинга на минской Плошча правоохранители задержали сразу пятерых кандидатов в президенты), то в этом оппоненты появлялись как бы ниоткуда.

Например, незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало в 1994 году был одним из руководителей штаба Лукашенко, впоследствии организовал парк высоких технологий, а накануне выборов обратился к Путину с призывом спасти демократию в Беларуси. Ряд резонансных заявлений Цепкало сделал в Киеве, и об их природе мы еще вспомним.

Бывший руководитель «Белгазпромбанка» (аффилирован с российской энергетической монополией, его он возглавлял 20 лет) Виктор Бабарико после объявления об участии в президентской кампании стал едва ли не кумиром определенной части белорусов, хотя в его активе были прежде всего действия как мецената. Довольно технологический старт кампании Бабарико белорусские правоохранители прервали на взлете, обвинив его в финансовых злоупотреблениях. В день голосования Бабарико с сыном находятся в следственном изоляторе, его шансы на победу весьма призрачны. Аналогично можно оценить шансы на победу Андрея Дмитриева, Анны Канапацькой (бывшая парламентарий) и Сергея Черечня, единственного из кандидатов, который представляет политическую партию – Белорусская социал-демократическая община.

Главной конкуренткой Лукашенко пока выглядит Светлана Тихановская, жена видеопродюсера Сергея Тихановского, задержанного белорусскими силовиками еще в мае. Тот в прошлом году начал видеопроект «Страна для жизни», рассказывая об особенностях белорусских реалий в разных уголках страны. Весной он заметно обострил собственную политическую риторику, начал сравнивать Лукашенко с тараканом, призывать приносить на акции тапочки для соответствующей показательности прямого действия.

Кстати, сбор подписей в поддержку Тихановского и Бабарико тоже носил довольно технологический характер – акции пролонгированного действия. Практически сразу после задержания Тихановского флаг предвыборной борьбы подхватила его жена Светлана, вчерашняя домохозяйка. После заявления Лукашенко о несостоятельности женщины управлять Беларусью на помощь Тихановской пришли жена Цепкало и представитель штаба Бабарико, образовав своеобразный триумвират. В результате получилась мыльная опера про политический порядок с заметной российской подкладкой.

В активе Светланы Тихановской – пятидесятитысячная встреча с избирателями на минской площади Бангалор, которую называют самой масштабной подобной акцией в новейшей истории Беларуси. Она выступает перед избирателями на русском, главное предвыборное обещание – проведение честных выборов через полгода после ее победы. Лукашенко за несколько дней до дня голосования выступил с обращением к белорусам, полтора часа воспевая «уникальный путь Васильковой» (цветок – символ страны). Очевидно, что выступление Лукашенко завершилось овацией присутствующих – в Беларуси иначе не бывает. Однако на определенные особенности кампании нужно обратить внимание уже сейчас.

В украинском медиа неоднократно цитировали различные вариации на тему «Лукашенко 3%». Такие цифры вроде показал анонимный опрос в белорусском сегменте twitter еще весной. Однако есть основания предполагать, что оппоненты действующего президента выдают желаемое за действительное, транслируя основном сигнал во внешний мир. Львиная доля экономики Беларуси находится в государственной собственности, каждый четвертый работник работает на государственных предприятиях, и патерналистские настроения в обществе довольно сильны. В Беларуси фактически отсутствует почва для выращивания альтернативного власти кандидата в президенты.

Лукашенко во время пандемии коронавируса зарекомендовал себя ковид-диссидентом. В стране заболели коронавирусом более 68 000 граждан, чуть менее 600 стали жертвами болезни. Президент Беларуси прошел в течение нескольких месяцев путь от утверждения о лечении ковида «трактором, баней и водкой» до признания о перенесенном на ногах бессимптомном коронавирусе. Экспортно ориентированную экономику Беларуси негативные тенденции мировой экономики не обошли, и многие граждане страны испытывают проблемы на собственном благосостоянии.

Ситуация для Беларуси осложняется стремительным исчезновением «химии» в отношениях Минска и Москвы. В конце 90-х годов ХХ века именно Лукашенко выступал локомотивом создания Союзного государства России и Беларуси, надеясь ее возглавить. Однако президентство Путина перечеркнуло его амбициозные планы, более того – заставило вести его затяжные переговоры о сохранении политического и экономического суверенитета Беларуси. Показательная иллюстрация – белорусская ГТС носит название «Белтрансгаз-Газпром», и работает в интересах России. Лукашенко любит говорить о белорусах как о «русских со знаком качества», однако находить общий язык с Москвой Минске становится все сложнее.

Отмечу, что с начала 2020 года наблюдается осторожное потепление отношений между Западом и Лукашенко. В Минске побывал госсекретарь США Майк Помпео, туда готовится отправиться после 15-летней паузы посол США Джули Фишер, которая отметила на слушаниях в комитете по международным делам Сената осторожный прогресс в демократизации Беларуси. На белорусские НПЗ (их называют одними из лучших в Европе) поступила партия американской нефти. Европейский Союз согласовал определенную либерализацию визового режима для Беларуси. И именно в расчете на западную аудиторию Лукашенко «разыграл Вагнера» по собственной партитуре.

В ночь на 29 июля белорусские спецслужбы задержали 33 наемников российской ЧВК «Вагнер», поселившихся неподалеку от Минска. По мнению правоохранителей, они прибыли для дестабилизации ситуации во время выборов, в целом «вагнеривцов» около двух сотен. Попытки различных российских медиа и телеграмм-каналов рассказать об «украинском следе» или запутать след опроверг лично Лукашенко.

Похоже, он сознательно выбрал «Вагнера», учитывая широкую славу о преступлениях этой компании на Западе и возможность «продать» многим белорусам образ врага-наемника, который посягает на Беларусь. На ее страже, понятно, по официальной версии стоит сам Лукашенко. Что касается информационного залпа Цепкало, то он выглядит асимметричным ответом Кремля на задержание «вагнеровцев» в Беларуси.

Телефонный разговор Лукашенко и Зеленского, во время которого украинский президент отметил необходимость выдачи «вагнеровцев» Украине, является элементом большой политической игры. Рассчитать на быстрое решение в этом вопросе не стоит ни по юридическим, ни по политическим причинам. Президент Беларуси и в дальнейшем будет маневрировать, ориентируясь в своей партитуре на «слушателей» из Москвы, Вашингтона и Брюсселя. Поэтому следует понимать, что даже один переданный Украине «вагнеровец» радикально изменит отношение Кремля к Лукашенко.

Прогнозировать исход президентской кампании в Беларуси можно уже сейчас: Лукашенко с высокой степенью вероятности победит в первом туре. Основная интрига заключается в том, как встретят сограждане весть о его победе, какими будут действия штаба Тихановской и внешних игроков. В конце июля лояльность белорусских спецслужб власти получила эмпирическое подтверждение, но это не исключает вариантов гибридных проявлений. Наверное, именно поэтому с 10 августа белорусские резервисты будут призваны для проведения сборов …