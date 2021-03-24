За минулу добу в Україні підтвердили понад 300 смертей від коронавірусу. Це є рекордним показником від початку епідемії. За минулий рік в Україні смертність становила понад 600 тисяч людей. Наскільки високий цей показник, і чим спровокована надлишкова смертність, розбирались Букви.

Надлишкова смертність – це кількість смертей у країні, яка перевищує середній показник попередніх років. За час пандемії надлишкова смертність зросла у багатьох країнах включно з Україною: за офіційними даними, у 2020 році тут померло на 35 тис. людей більше, ніж у 2019 році, з них лише 18 тис. внаслідок COVID-19. Ймовірні причини: недіагностований COVID-19 та ускладнений доступ до медичних послуг людей із хронічними хворобами.

Лікарів, з якими поговорили Букви, така статистика не дивує. Вони кажуть, що серед причин збільшення смертності як сама епідемія, так і те, що люди боялись звертатись до лікарів. А також те, що хворі з іншими діагнозами отримували менше уваги лікарів через виснаженість останніх боротьбою з епідемією і незабезпеченість необхідними препаратами.

Наприклад, МОЗ отримав в квітні кошти на закупівлю дефіцитних у вітчизняних лікарнях апаратів штучної вентиляції легенів. Проте на кінець року, 16 мільйонів гривень із виділених ста мільйонів на апарати ШВЛ залишились невикористаними. В цей же час волонтери завалені запитами на кисневі апарати.

Історії співрозмовників Букв це підтверджують.

Ольга працює в лікарні швидкої допомоги. Минулого тижня їй довелось вести сусідку з будинка до лікарні. В літньої жінки була підозра на коронавірус. «Ми привезли її спершу в Чорнобильську лікарню, там нас не прийняли, бо не було кисню. Потім повезли її Олександрівську. Ледь змогли покласти, вона вже була забита пацієнтами», – розповідає лікарка.

Через швидке зростання темпів коронавірусної хвороби та відповідно лавиноподібне заповнення ліжок в лікарнях, мер Києва Віталій Кличко був змушений просити Кабмін оголосити в місті локдаун.

Критична ситуація і в Київській області.

«Вранці всією родиною отримали позитивний ПЛР-тест на коронавірус. А через кілька годин швидка забрала чоловіка – аж в Яготин – за 100 км від дому. Двостороння пневмонія і дикий кашель, температура 39,8. Медики кажуть, що це нам ще пощастило. Мовляв, вчора хворого просто не було куди везти – у лікарнях в радіусі 100 км не було місць», – написала сьогодні у Facebookжурналістка Любов Величко.

Станом на 22 березня у лікарнях перебували 36 600 хворих із COVID-19 або підозрою на коронавірус.

Відсутність вільних місць у лікарнях, стала головною проблемою цього року, хоч і до розгортання мобільних шпиталів не дійшло. Але це перекреслило плани багатьох пацієнтів пройти планове лікування, а відповідно для когось мало і фатальні наслідки.

Натомість багатьом було страшно викликати швидку навіть з запаленням легень, бо лікування могло б обійтися від 20 до 100 тисяч гривень.

У 2020 році смертність в Україні зросла на 6,2%. Про це свідчить статистика Держстату, оприлюднена в лютому.

У 2020 році в Україні померло 616 000 осіб. У попередні роки цей показник перебував на рівні 580 000 смертей. Тобто ця цифра 35,7 тисяч вища, ніж у попередній рік. Навіть немовлят померло на 201 більше.

Наскільки ця цифра є критичною Букви спитали в Павла Ковтонюка, колишнього заступника міністра охорони здоров’я.

За його словами, оцінювати надлишкову смертність від коронавірусу краще не по року, а по місяцях, тоді краще видно динаміку.

«Тому що по року коливання в межах 6% можуть нічого не означати, хоча в принципі з року в рік смертність в Україні зменшується, бо зменшується в цілому населення», – каже Ковтонюк.

«Якщо ж дивитись на місяці, то починаючи з жовтня, навіть з вересня минулого року надмірна смертність почала доволі стрімко зростати. У вересні вона була на 14% вища, в жовтні – 18%, у листопаді – 30%, у грудні – вже 34%», – розповідає ексзаступник міністра.

Цей показник вже був дуже високий і через нього Україна займала 7 місце серед 15 великих країн Європи.

«При цьому в грудні більшість країн Європи вже були на низхідному тренді, а в Україні він був висхідний», – наголошує Ковтонюк.

Хоча ще в листопаді в Європі ще теж був висхідний тренд надлишкової смертності, але в грудні цифри вже почали знижуватись через запроваджені локдауни. І зараз в європейських країнах іде тенденція на сильне зниження, аж до мінусових значень, зауважує фахівець.

На жаль, Ковтонюк не бачить підстав, щоб в Україні цифри знижувались.

За оцінками Національної академії наук, оприлюдненими в березні 2021 надлишкова смертність асоційована з СOVID-19 у 2020 році склала 40–60 тис. смертей.

Середня госпітальна летальність, за даними НАН, за весь період спостережень склала близько 15% , летальність у хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії, – 76%, летальність у хворих, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ), – 89%.

Станом на 23 березня, в Україні лише одна область віднесена до “жовтої” зони карантину(Херсонська). Водночас до “червоної” зони входять 8 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Чернівецька.

“Я говорила про те, що нас очікує попереду “червона” зона, і ми входимо в абсолютно небезпечну ситуацію поширення коронавірусу по всій території України. Для цього не потрібно бути провидицею, щоб це передбачити, це абсолютно зрозуміло. Коли влада своїм власним прикладом показувала, як треба не дотримуватись всіх необхідних правил і засобів самозбереження для того, щоб не захворіти і не розповсюдити інфекцію. Фотографуючись без масок, їздячи на гірськолижні курорти і проводячи свої дні народження серед великого скупчення людей”, – заявила нещодавно в ефірі Прямого голова медичної комісії Київради Марина Порошенко.

Вона нагадала, що після засідання РНБО жодного слова не було сказано, що вже в більшості регіонів страшна ситуація і переповнені лікарні.

«У нас зараз дійсно спостерігається новий штам коронавірусу, більш агресивний, який проявляється через більш короткий термін, і вже на 3-5 день захворювання людина потрапляє до лікарні з ознаками недостатності кисню в крові», – наголосила пані Порошенко.

Як відомо, «Європейська солідарність» у Верховній Раді вже кілька місяців просить розглянути їх план боротьби з коронавірусом.

Але влада не тільки не поспішає розглядати план опозиції, минулого тижня вона взагалі переклала всю відповідальність за ситуацію на місцеву владу. Заступник голови Офісу президента Кирил Тимошенко заявив, що місцевій владі «краще видно, що робити».

Люди, які ще кілька місяців тому називали себе чемпіонами по боротьбі з коронавірусом, вочевидь, не мають іншого вибору, адже стоять перед рекордом смертей на добу з 250 тисячами доз вакцини, яку більшість громадян не хоче колоти через провалену комунікацію.