Насправді головні труднощі для Володимира Зеленського тільки починаються. І йому, і нам час не підводити підсумки і закидати шапку на другий термін, а задуматися про майбутнє. Про те непросте майбутнє, яке нас чекає.

На сьогоднішній прес-конференції, присвяченій річниці перебування на посаді президента, Володимир Зеленський випромінював абсолютну впевненість і задоволеність. І справді, з точки зору його розуміння влади, він домігся всього чого хотів і спростував побоювання, що не впорається з президентством.

Він як і раніше користується підтримкою населення, нехай не такий приголомшливою, як це було після президентських виборів 2019 року, але все ще безпрецедентною. Він може тасувати управлінські кадри з такою швидкістю і такою впевненістю, як це не міг дозволити собі жоден попередній президент України – і нехай ця перманентне перетасовування вже привело до справжнього хаосу в управлінні країною та її регіонами, він може цього просто не помічати.

Він показав, що у нього немає улюбленців і він може легко витирати ноги об вчорашніх фаворитів – такою була доля Богдана, якого вже почали називати «справжнім» президентом України і такою може бути доля Єрмака, якого поки що називають «віце-президентом». Він показав, що може піти навіть проти волі Коломойського – і відсутність вирішальної підтримки у власній партії і тихий саботаж найближчих соратників цьому не перешкода, там, де він не може спертися на допомогу друзів, він легко йде на союз з ворогами.

Він не домігся миру, як обіцяв, але й війни великої не допустив, зате звільняє полонених і розмовляє з Путіним – він може думати, що на рівних, з нього станеться. Скандал з Трампом не поховали його, а зробили більш впізнаваним в Америці – а він може думати, що популярність це і є політика.

Словом, щасливий монарх, що і говорити. Але насправді головні труднощі для Володимира Зеленського тільки починаються. І йому, і нам час не підводити підсумки і закидати шапку на другий термін, а задуматися про майбутнє. Про те непросте майбутнє, яке нас очікує.

Річниця Зеленського якраз відзначається під кінець карантину – під кінець ілюзії, що як тільки обмеження будуть скасовані, наше життя повернеться до часу докоронавірусної епідемії. Але зараз вже ясно, що не повернеться. Що країна – та що там країна, весь навколишній світ, занурюється в мул небувалої кризи і переформатування економіки.

При цьому наша криза, звичайно ж, почалася ще до пандемії і був обумовлена некомпетентністю влади. Але навіть якщо припустити, що в 2019 році українці б не обрали Зеленського, що не було б економічного провалу, пов’язаного з його приходом до влади, кризи пандемії все одно не вдалося б уникнути – і в цьому сенсі відповідальні політики повинні дякувати Богові, що ця страшна безодня може поглинути саме Зеленського і пов’язаних з ним пристосуванців, а не тих, хто ще зможе принести справжню користь країні.

Питання в тому, які будуть справжні масштаби кризи, чи не позначаться вони на стабільності самої держави і як довго Зеленський зможе робити вигляд, що він тут ні до чого, тасуючи уряди і виганяючи соратників. Але зрозуміло, що рано чи пізно настане день, коли ця звикла до дешевої популярності людина зіткнеться з ненавистю тих, хто просто не розумітиме, як прожити наступний день і на які кошти купити їжу дітям.

І ось тут почнеться найголовніше – в обійми якого Бога чи демона кинеться виборець, чи не розчарується він не стільки в Зеленському, скільки в Україні – бо може вважати, що цей «чесний простий хлопець» був його останньою надією на зміни в країні і якщо вже він замість Швейцарії влаштував йому Зімбабве, значить, чекати більше нема чого. Але, в будь-якому випадку, з тієї прірви, в яку ми зараз летимо, країну доведеться витягувати саме тим, для кого Україна не асоціюється із Зеленським. І це теж сумна істина завтрашнього дня.

Ще одна серйозна проблема для Зеленського і для всіх нас – так це те, що під час кризи посилиться вплив олігархів, які залишаться єдиними платоспроможними гравцями – і одночасно посилиться залежність самої держави від зовнішнього управління, тому що без міжнародної фінансової допомоги нам просто не вижити.

Зеленський вже побачив, як це – проходити між олігархічною Сциллою і західною Харибдою, коли потрібно було приймати «банківський закон». Такі ситуації будуть лише наростати. Вибір між тим, щоб встати на сторону Коломойського, довести країну до дефолту, але забезпечити собі олігархічну підтримку або встати на сторону державних – а значить, своїх – інтересів і не довести країну до ручки – буде весь час.

Якщо Коломойський сьогодні не готовий на відкритий конфлікт із Зеленським просто тому, що хоче зберегти свій інтерес, то це не означає, що завтра він не буде сприймати Зеленського як невдячного вихованця, якого б краще замінити кимось більш зрозумілим і розсудливим. А ще краще – послабити, адже саме ослаблення президентів – це і є улюблена олігархічна гра.

Ще одна проблема Зеленського незабаром виникне на російському напрямку, вірніше – вже виникла, що і продемонстрував «сепаратний» візит Дмитра Козака в Берлін. У Кремлі, можливо, вже прийшли до висновку, що «домовитися» із Зеленським – а точніше змусити його прийняти путінську гру з «прямими переговорами» з маріонетками на Донбасі і зафіксувати існування на українській території трьох державних центрів не вдається.

Від розуміння цієї неможливості нагнути – як свідчить досвід Молдови і її колишнього некоронованого короля Влада Плахотнюка, такого ж монарха, яким став в Україні Зеленський – і до встановлення над «незрозумілою країною» спільного російсько-західного протекторату з подальшим його перетворенням в російську колонію буквально один крок. І Козак вже намагається його зробити. Нас може врятувати хіба що те, що Захід вже навчений досвідом Молдови, та й російський вплив в цій країні зменшується на очах. Але тиснути будуть всерйоз, намагатимуться залучити німців і французів, яким після пандемії буде не зовсім до нас.

Ще один напрямок, на якому доведеться зіткнутися з викликами майже безпрецедентними – американський. Сполучені Штати входять в передвиборну кампанію – причому – явно з непередбачуваним фіналом. І якщо ще вчора великий американський навіжений був упевнений у власних силах, то зараз він починає нервувати і буде, як слон в посудній лавці, громити все навколо і кидатися в пошуках підтримки з широкого периметру, що очевидно включатиме і Кремль. Цей вибір між слоном і ослом може виявитися фатальним для Зеленського, що, до речі, показали останні вибори президента США. Буде дуже велика спокуса підтримати Трампа – але що станеться в разі його поразки? І, навпаки, якщо не підтримати – з чим ми зіткнемося в разі його перемоги? Адже це вже буде другий термін, останній, тут можна буде себе не стримувати в емоціях (Трамп і так не стримував особливо, але на другий термін він розгуляється).

Для того, щоб пройти через всі ці проблеми – загрозу економічного краху, олігархічні чвари, російський тиск і диверсії, американські вибори – потрібно бути гросмейстером міжнародного класу. Але президент Зеленський як і раніше грає не в шашки, а в шахи. У «Чапаєва».

І з задоволенням записує себе на телефон.