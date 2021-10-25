Наприкінці минулого року Володимир Зеленський підписав указ № 574/2020, яким планувалось стимулювати населення України займатись спортом задля оздоровлення. Корисна ініціатива, так? Ну щонайменше не шкідлива, що вигідно вирізняється на фоні деяких інших президентських ініціатив. Стимуляцію мали забезпечити президентські спортмайданчики або, як їх називали у президента, "активні парки".

На виконання президентського указу Кабмін у квітні 2021 року розробив та затвердив Положення про соціальний проєкт “Активні парки — локації здорової України”. Власне, доручення від президента Кабміну – саме по собі є черговим порушенням приписів Конституції з боку Володимира Зеленського, але для цього є окрема рубрика. Сьогодні ж про президентські програми і гроші на їх реалізацію. Як заведено у президента – гроші платників податків.

Чергова згадка про “активні парки” імені Зеленського прозвучала на форумі “Україна 30”, тому самому, до організації якого доклалась компанія Goodmedia, оформлена на дружину заступника Андрія Єрмака Кирила Тимошенка, який, своєю чергою, призначений відповідальним за інший піар-проєкт, “Велике будівництво”. Крім того, на сайті президента також іноді згадують про програму оздоровлення українців через спортмайданчики.

До слова, виглядають президентські “активні парки” якось так (фото люб’язно надані сайтом президента):

Не перехоплює подих? Це нормально – подібні спортивні майданчики десятки років встановлювали по всій Україні і без Володимира Зеленського. Чого в них не було, так це QR-кодів з тренувальними програмами, втім, з цим завданням до президента Зеленського чудово справлявся YouTube та сотні профільних сайтів. Втім, самих тренувань ми ще торкнемось окремо.

І звісно, відбувалось все це значно скромніше – без вивісок, банерів, форумів, президентів і мільйонів витрачених коштів платників податків. Тут і починається головна частина історії, оскільки на рекламу програми витратили чи не більше, ніж на самі спортмайданчики. Щоб не бути голослівними, відвідаємо портал державних закупівель Prozorro.

І перша закупівля, яка нас цікавить, це придбання послуг з просування на YouTube на суму 5 мільйонів 400 тисяч гривень. В ролі замовника – державна організація Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”. Виконавцем стало ТОВ “Кітсофт”, одним із засновників якого є Олександр Сергійович Єфремов. Питання – чи збіг це, чи мова дійсно іде про відомого ексрегіонала Олександра Сергійовича Єфремова, залишимо на потім, а зараз поглянемо, за що ж держава погодилась заплатити понад 5 мільйонів гривень ТОВ “Кітсофт” (станом на 24 жовтня уже сплачено 4 050 000 гривень).

А оскільки в договорі, який можна побачити в тендерних документах на порталі Prozorro, не вказано жодних деталей щодо контенту, за просування якого держава в особі ВЦФЗН “Спорт для всіх”, підпорядкованого Міністерству молоді та спорту, готова заплатити понад 5 мільйонів гривень, доведеться шукати самотужки.

У замовника цієї закупівлі, Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” є сайт, на якому є посилання на Youtube-канал держорганізації, кількість переглядів та підписників на якому ви можете оцінити самі (раптом що, сумарна кількість переглядів всіх(!) відео на цьому каналі – 1 065 (одна тисяча шістдесят п’ять)).

Можна хіба додати, що на деяких кладовищах активність вища, ніж на цьому каналі (цікаво, скільки працівників у ВЦФЗН “Спорт для всіх” і чи корелює ця кількість з числом підписників?)

Втім, “активним паркам” паркам присвячено ще один канал, його можна знайти в пошуку. Тут ситуація ще цікавіша – всього два відео, останнє місячної “свіжості”, підписників ще менше, ніж на попередньому каналі, втім, на останньому відео аж понад 6 мільйонів переглядів!

Проте, секрет раптової популярності цього відео розкривається в коментарях. Любите рекламу на YouTube? А якщо згадати, що за те, щоб ви її дивились, заплатили кілька мільйонів гривень з ваших кишень? Як вам програма президента з цієї точки зору?

Однак, це ще далеко не кінець, адже на черзі Instagram та Facebook. І для цих соцмереж у ВЦФЗН “Спорт для всіх” теж знайшлось кілька мільйонів. Зокрема, 4 мільйони 5 тисяч гривень, трохи “скромніше”, ніж для YouTube. Таку суму заплатили за “надання послуг з створення та налаштування особистих кабінетів для запуску реклами, підбору ключових слів в рамках реалізації соціального проєкту “Активні парки — локації здорової України”.

Станом на 24 жовтня сплачено 1 мільйон 335 тисяч гривень, третину від обумовленої суми. Отримувачем цих коштів є ТОВ “Ріел Толк” з статутним капіталом 1 000 гривень. Поглянемо, що виконавець напрацював на вже отриманий мільйон “з хвостиком”.

На сторінці “Активні парки” у Facebook знаходимо більш ніж скромних 1538 підписників та 2213 читачів. Такого результату можна досягти за кілька тижнів просто публікуючи на сторінці більш-менш цікавий контент. Заради справедливості слід відзначити, що частота публікацій на сторінці досить непогана, публікації збирають 20-50 реакцій, іноді кілька поширень, а контент доволі різноманітний. Втім, не на мільйон гривень, навіть не на півмільйона.

Втім, хотілось би звернути увагу адміністраторів сторінки на те, що пропагуючи здоровий спосіб життя, мабуть не варто демонструвати нехтування базовими протиепідемічними заходами в час, коли добова захворюваність від COVID-19 сягає десятків тисяч, а смертність – сотень людей.

Проте, повернімось до грошей. Якщо відкрити вкладку “Прозорість сторінки” і перейти в “Бібліотеку реклами, то побачимо, що на рекламу сторінки було витрачено всього 630 доларів США (трохи більш як 16 тисяч гривень). Куди витратили решту з уже сплачених 1 335 000 гривень – залишається загадкою.

З упевненістю можна сказати, що не на рекламу в Instagram, оскільки тутешня сторінка “Активні парки” також не може похвалитись масштабами. 1906 підписників – це чимало для сторінки домашнього улюбленця, якою займаються у вільний час, але аж ніяк не цілої державної програми, на яку витрачаються мільйони гривень з держбюджету і для просування якої залучають зірок кіно, телебачення, блогерів, спортсменів. Про це й поговоримо.

Тим паче, що серед цих 1906 підписників можна знайти і явних ботів, як наприклад тут:

Втім, деяка реклама “Активних парків” в Instagram все ж була. І це дуже трагікомічна історія, яка почалась з кількох “сторіс” у блогерки Олени Мандзюк, у якої понад 1 мільйон підписників. “Активні парки” дбайливо зберегли їх у себе, за що окрема подяка адміністраторам сторінки, оскільки в авторки ці публікації уже видалені. Однак, давайте послідовно.

Ось ті самі, уже видалені в авторки, але збережені сторінкою “Активні парки”, публікації. Річ у тім, що реклама у блогера-мільйонника — задоволення не з дешевих, вартість одного відео може легко перетнути позначку 1000 доларів США, а ми маємо одразу два. Можна було б подумати, що втіха адміністраторів Instagram-сторінки “Активних парків” обійшлась українським платникам податків приблизно у дві тисячі доларів. Втім, пані Мандзяк стверджує, що рекламу “Активних парків” вона робила безкоштовно, як демонстрацію своєї громадянської позиції. Власне, про це вона і розповіла в подальших “історіях”, після того, як через рекламу програми Володимира Зеленського розгорівся невеликий скандал.

Чи могла блогерка-мільйонниця рекламувати державну програму безкоштовно? Звісно ж, могла. Але проблема в тому, що державні гроші на рекламу у блогерів все ж виділялись. Про це свідчать дані з того ж порталу Prozorro, де можна знайти ось такий тендер.

За його умовами, уже відома нам державна організація ВЦФЗН “Спорт для всіх” погодилась заплатити ТОВ “Юкрейніан Фешн Груп” 2 мільйони 400 тисяч гривень за надання послуг зі створення відеоконтенту та розповсюдження в соціальних мережах (лідерів думок та публічних людей) в рамках реалізації соціального проєкту “Активні парки – локації здорової України”. На що саме будуть витрачатись ці майже два з половиною мільйони – можна побачити у специфікації до договору між ВЦФЗН “Спорт для всіх” та ТОВ “Юкрейніан фешн груп”, наявного на порталі Prozorro.

Як бачимо з розділу “Загальні вимоги”, формат “сторіс” цілком вписується в критерії, яким повинен відповідати контент, створений в рамках цього договору. Втім, слід зазначити, що на власне послуги блогерів передбачено лише 1/7 частину загального бюджету – 336 тисяч гривень. Решту коштів розподілено між такими “розмитими” витратами як різноманітні аналізи, моніторинги, розробки планів і тому подібне. Наприклад, за пошук локацій для знімання та їх оренду (за необхідності) держава виклала 12 тисяч гривень за кожен (враховуючи, що заявлено 1 пошук на місяць протягом 4 місяців – 48 000 гривень). За пошук “реквізитів” для знімання (не зовсім зрозуміло, про що конкретно іде мова) – ще 40 тисяч гривень. І так далі…

Однак, це ще не найцікавіше. Якщо поглянути в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, то можна побачити, що єдиною власницею ТОВ “Юкрейніан фешн груп” є Гусєва Ольга Олександрівна. Щоб перевірити, чи дійсно мова іде про дружину Юрія Гусєва, генерального директора державного концерну “Укроборонпром”, чи маємо справу лише з прикрим збігом – поглянемо на декларацію пана Гусєва. У розділі 9 декларації бачимо, що дружині Юрія Гусєва дійсно належить ТОВ “Юкрейніан фешн груп”.

Відтак, з офіційних джерел нам відомо, що компанія дружини генерального директора ДК “Укроборонпром” отримала 2 400 000 гривень за просування в соцмережах програми Володимира Зеленського. Чи дійшли ці гроші до блогерів? Це цікаве запитання.

Пам’ятаєте, на початку йшла мова, що на фоні деяких інших президентських ініціатив, “активні парки” є якщо не корисною, то хоча б не шкідливою ініціативою. Що ж, схоже, це твердження доведеться переглянути, оскільки окрім шкоди держбюджету, ця ініціатива уже заподіяла шкоду репутації хоча б тієї ж пані Мандзюк. Про шкоду репутації вона, імовірно, здогадувалась записуючи кілька “історій” з виправданнями своєї участі у піар-кампанії ініціативи Володимира Зеленського.

Якщо ж повернутись до сторінки “Активних парків” в Instagram та погортати інші збережені “історії”, можна побачити, що участь у просуванні програми Володимира Зеленського взяли чимало відомих людей, серед яких: телеведуча Юлія Зорій, фітнес-тренер Вадим Данильченко, телеведуча Даша Трегубова, учасник шоу “Холостяк” Михайло Заливако, акторка Наталка Денисенко, акторка Яніна Андрєєва, та багато-багато інших більш чи менш популярних блогерів та лідерів думок, список яких дбайливо зберігали адміністратори сторінки.

Цікаво, вони також витрачали свій час і ресурси через “громадянську позицію”, як стверджує пані Мандзюк, чи все ж в рамках закупівлі послуг за кошти з держбюджету? Втім, різниця не така вже й принципова, оскільки кошти з держбюджету все одно були виділені компанії дружини гендиректора “Укроборонпрому”, а чи дійшли безпосередньо до блогерів – розбиратись уже їм самим, з тими, хто їх на цей проєкт покликав.

Проте, до участі в просуванні програми Володимира Зеленського залучили не лише блогерів, а й спортсменів. Причому – виділили на це майже вдвічі більшу суму, цілих 4 мільйони 540 тисяч гривень, які дістались ФОП Алтуховій Тетяні Геннадіївні. Знаємо ми про це з того самого порталу державних закупівель Prozorro, на якому можна знайти і договір між ВЦФЗН “Спорт для всіх” і ФОП Алтуховою Т.Г. На відміну від договору з компанією дружини гендиректора Укрборонпрому, цього разу навіть специфікацію витрат не заморочились написати – просто оцінили 30-секундний відеоролик у 20 тисяч гривень та вказали, що таких відео буде 227. Все, цього достатньо щоб у 2021 році отримати 4 540 000 гривень коштів платників податків.

Цікава ремарка – пані Алтухова є співзасновницею благодійного фонду “Врятуємо наш Київ”, до переліку засновників якого також входить Людмила Буймістер – народна депутатка, яку нещодавно виключили з фракції “Слуга народу” за відмову голосувати за прийняття закону про олігархів. Раніше пані Буймістер прославилась тим, що, начебто, “викрила” схему заробітку “мільйонів на копійках” Нацбанком, щоправда, в мережі її трохи висміяли. А також вимагала повернення держрегулювання енергетики та “формульного” ціноутворення на ринку електроенергії, звісно ж “тимчасово”.

Проте, повернімось до спортсменів, яких “оцінили” вдвічі дорожче, ніж блогерів. На сторінці “Активних парків” в Instagram можна знайти відео за участі гімнастки Лілії Подкопаєвої, борця греко-римського стилю Парвіза Насібова, дзюдоїста Якова Хаммо,

Окрім “традиційних” видів спорту та фізичних вправ, можна знайти й досить екзотичні, якщо не сказати езотеричні. Наприклад, заняття з цигун, китайської гімнастики, яка розвинулась з релігійних практик даосизму. Даоські монахи розглядали подібні вправи як частину медитативних практик. Цигун приписують найрізноманітніші позитивні ефекти – від профілактичних та лікувальних до таких, що покращують бойові здібності і моральні якості. Втім, доказова медицина всього цього антуражу не підтримує та не виділяє цигун понад інші, більш “приземлені” види фізичних вправ.

Ну і йога, куди ж без неї. За ці два напрямки “відповідальні” викладачка кафедри фітнесу Національного університету фізичного виховання і спорту України Вікторія Примасюк, на сторінці якої у Facebook вказано, що вона є координатором “активних парків” на ВДНГ, та тренерка з йоги Олена Сідерська.

До слова, не обійшлось і без “кварталівців” (медійний проєкт президента, все ж). Зокрема, для “активних парків” постарались зірка “Жіночого кварталу” Еліна Мбані, сценарист “Квартал 95” Юрій Великий та сам Євген Кошовий (нарешті у президента знайшлось для нього якесь заняття).

Але й крім “кварталівців” не бракує знаменитостей. Наприклад, шеф-кухар та кулінарний блогер Євген Клопотенко, модельєр Андре Тан, співачки Анастасія Приходько та Вікторія Смеюха (НеАнгели), ведуча “Русского Радио” Валерія Товстолес, фотомодель Вікторія Маре і…сама ФОП Тетяна Алтухова!

Подивились на селебрітіс, які пітніють заради президента? Тоді повернімось до грошей, оскільки атракціон небаченої щедрості від ВЦФЗН “Спорт для всіх”, Міністерства молоді та спорту, Офісу президента і за кошти українців на цьому не завершився.

Наприклад, було виділено 7 173 000 гривень з держбюджету на організацію та проведення спортивно-видовищних заходів у чотирьох областях (Вінницькій, Запорізькій, Сумській та Рівненській). Отримала ці гроші Громадська організація “Всеукраїнський фізкультурно-спортивние товариство “Колос” – на оплату координаторів (інструкторів з фізкультури) на спортивних локаціях та спортивних спорудах. Ще 2 664 480 гривень було витрачено на ті ж самі заходи в Одеській області, 2 518 080 гривень на шоу в Дніпропетровській області,

Ще 5 280 000 гривень коштів платників податків було витрачено на облаштування місця проведення заходу (декорування, оренда інвентарю (столи, стільці, лави, реестрацiйна стiйка, презентацiйнi великi лiтери тощо) для проєкту “Активні парки – локації здорової України”. Переможець закупівлі з єдиним учасником – ТОВ “Ларт”, на єдиного власника якого оформлено ще з десяток компаній різного спрямування.

На банерну та тонтексту рекламу “Активних парків” було витрачено ще 4 200 000 гривень з бюджету. Ці кошти теж отримало вже згадате ТОВ “Кітсофт” вже згаданого Олександра Сергійовича Єфремова, так само як і в інших випадках – єдиний учасник закупівлі.

Два наклади інформаційного бюлетеня (на 4 аркушах формату А3 тиражем по 625 тисяч примірників) обійшлись бюджету у 1 737 500 гривень – досить скромну, в масштабах побаченого нами сьогодні, суму. Єдиний учасник і отримувач коштів – ТОВ “Мега-поліграф”.

Уніформа для кординаторів президентської програми обійшлась державі у 3 000 000 гривень, на які ТОВ “Стиль-20” пошило легкі куртки, футболки та бандани (штани, шкарпетки і взуття, мабуть, довелось купувати за свої).

Ну і вишенька на торті – всього на 880 000 гривень надрукували блокнотів, беджів, сертифікатів та іншої поліграфії, а також встановили внутрішні перегородки в приміщеннях замовника, ВЦФЗН “Спорт для всіх” на 855 000 гривень.

Слід сказати, що ВЦФЗН “Спорт для всіх” купувало і спортивне обладнання. І навіть купувало його не у ФОП чи ГО, а у досить відомої компанії – ТОВ “Декатлон Україна”. На спортивний інвентар витратили аж 8 862 000 гривень. Щоправда, це було не обладнання, яке можна побачити на спортивних майданчиках “Активних парків”, а витратні матеріали – спортивні сумки, футбольні та волейбольні м’ячі, еластичні резинки, килимки, бумеранги та фрісбі (досить травмонебезпечні речі), тренувальні петлі, тощо. До того ж, якщо повернутись трохи назад, то можна помітити цікаву корелцію між кількістю спортивного одягу, придбаного для координаторів програми, і кількістю більшості позицій в закупівлі спортивного інвентарю.

А якщо зробили невеличкі підрахунки, то побачимо, що у 2021 році “шоураннер” ВЦФЗН “Спорт для всіх” витратив 49 377 560 гривень коштів платників податків. З них, лише 24% (11 862 000 гривень) було витрачено безпосередньо на придбання спортивного інвентаря. Ще 35.7% (17 635 560 гривень) було витрачено на організаційні заходи. На рекламні заходи (як свідчать показники сторінок в соцмережах – вкрай малоефективні) було витрачено ще 18 145 000 гривень – 36.7% всіх витрат, більше, ніж безпосередньо на організацію заховдів в рамках президентської програми. Висновки робіть самі.

Втім, один висновок все ж напрошується сам собою, якщо пригадати ще одне доручення президента Зеленського Кабміну – указ № 532/2021, про виплату майже півторамільярдної заборгованості держави перед військовими. Не преміювання, не грошове заохочення, не збільшення зарплат – просто виплату того, що держава і так заборгувала своїм захисникам. І висновок, який напрошується, звучить приблизно так – якби Володимир Зеленський менше витрачав на свої піар-проєкти, в надії втримати падаючий рейтинг, можливо й боргів перед тими, хто забезпечує йому можливість безтурботно гратись у “свого хлопця” та записувати красиві “відосики” – не виникало б. Як гадаєте?