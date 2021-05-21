Зеленський продовжує грати роль президента. Форма й досі превалює над змістом, але після двох років президентства Зеленський будує “країну мрії“ вже без вогника в очах.

Під час багатогодинного пресмарафону у 2019 році Зеленський намагався показати, що він “нове обличчя” української політики, але водночас “свій хлопець”. У 2021 році президент визнав, що нові обличчя вже постаріли, і в них уже є досвід.

Зеленський і справді став значно досвідченішим президентом, ніж два роки тому. Він навчився майстерно оминати незручні для себе запитання та змішувати правду з брехнею, але разом із досвідом він почав відчувати страх. Зеленський-президент стрімко втрачає популярність, а Зеленський-комік не може спокійно це пережити.

Страх втратити популярність і владу роз’ятрують його зсередини. Звідси думки про другий термін та бажання знищити можливих конкурентів. Санкції проти Медведчука, про які так полюбляє згадувати Зеленський, – це якраз така спроба зачистити поле перед президентськими перегонами, але це лише видимий бік медалі. Є ще один бік – той, про який уникають говорити представники влади та, як показала пресконференція, і сам президент.

Йдеться про систематичні спроби інформаційно дискредитувати топових українських політиків, таких як Петро Порошенко, Віталій Кличко та Дмитро Разумков за допомогою мережі ботів.

“Букви” провели розслідування і встановили, що є зв’язок між партією “Слуга народу” та мережею ботів. На пресконференції нам так і не дали змогу запитати, чи відомо було президенту Зеленському про існування цієї мережі, чи давав він вказівку про її створення і взагалі, як він ставиться до використання бот-мереж для підняття рейтингу, свого або своєї політсили.

Але рейтинги – це не просто сухі цифри. За цифрами стоїть стрімке падіння довіри. Владі не довіряють вже навіть її колись палкі прибічники, а соцопитування почали активно фіксувати занепокоєння українців з приводу непрофесійності влади і самого Зеленського.

Українці більше не відчувають себе у безпеці – однією з причин є провал у інформаційній війні. Замість президента роль захисника українського інформпростору несподівано перебрав на себе… Facebook. Після розслідування “Букв” Facebook видалив сотні аккаунтів, пов’язаних із бот-мережею.

Схоже, наступні роки президентства Зеленського нас не чекатиме нічого хорошого, адже, як показує життя, президент не вчиться на своїх помилках. Недобудовані літаки без крил та українська “Мрія” без двигунів та шасі, які ми побачили під час пресконференції – промовиста метафора усієї політики Зеленського. Справжній тріумф форми над змістом.