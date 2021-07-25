Рішення Володимира Зеленського про звільнення очільника Служби зовнішньої розвідки України Валерія Кондратюка стало для багатьох неочікуваним і незрозумілим. Настільки, що більшість обговорень, присвячених цій темі, стосувались не самого генерала Кондратюка і причин звільнення, а його наступника, призначеного в той же день.

Однак, цей результат стане очевидним в контексті історії, яка розпочалась 3 квітня цього року в Кишиневі і яку українська влада з усіх сил намагалась “замовчати”.

Замовчати не вдалось тому, що в Молдові були настільки обурені “спецоперацією” (якщо цю ганьбу можна так назвати) з викрадення Чауса, що вже за кілька днів після події зібрали достатньо доказів про причетність до цього громадян України, їх зв’язок з військовою розвідкою, про причетність співробітників посольства в Молдові до вивезення Чауса на територію України, а фінальну риску під цим скандалом підвело розслідування парламентської комісії Молдови, яка у своєму звіті вже прямо назвала Володимира Зеленського одним з можливих “вигодонабувачів” викрадення Чауса.

Все це у Молдові змогли зробити за повної відсутності навіть формальної взаємодії з боку українських правоохоронних та дипломатичних структур, які проігнорували роботу міждержавних комісій з розслідування та запити від молдовських колег (на що також звернули увагу молдовські депутати у звіті про роботу ТСК). А подекуди – і попри перешкоди, як то з відмовою надати дозвіл на проведення слідчих дій з авто військового аташе України в Молдові, на якому, за переконанням молдовських правоохоронців, Чауса вивезли до України. Дійшло навіть до того, що перетин прикордонної смуги військовий аташе здійснював при підтримці озброєної групи військових!

Яскравим прикладом масштабів провалу операції з викрадення Чауса є опублікований цими днями один із запитів, підписаний прокурором прокуратури боротьби з організованою злочинністю Генеральної прокуратури Республіки Молдова Тудором Ґратіі. В запиті іде мова про те, що Чаус був викрадений групою осіб, що діяли умисно і за попередньою змовою, із завчасним розподілом ролей. Один з учасників викрадення, Михайло Кодрянов заволодів трьома транспортними засобами, які в подальшому були використані при викраденні (Mercedes E 240, Renault Scenic, Ford Transit). 3 квітня 2021 року група осіб в Кишиневі викрали Миколу Чауса та його охоронця Олексія Кириличенко, яких зв’язали та кинули в уже згаданий Ford. Згодом охоронця залишили в цьому ж авто, а Чауса перемістили в Mercedes і перевезли в невідомому напрямку.

Прокуратура Молдови просить сприяння України в проведенні ряду слідчих дій, зокрема, надати інформацію про те, коли та ким були видані паспорти викрадачів, з якими вони перебували в Молдові. А також – надати інформацію щодо викрадачів: Михайла Булеги, Олега Стадника, Богдана Кузьмака, Тараса Штойка, Юрія Ткача, Юрія Коваленка, Андрія Солтиса, Едуарда Ставицького, Романа Кожушка, Олександра Костенюка, Олексія Нечаєва, Олексія Сотникова. Серед запитуваної інформації – фото, дані про місце роботи (закрема і попередні), дані про перетин українського кордону, починаючи з 2017 року, відбитки пальців, дані про військовий облік.

Також в запиті є прохання надати дані працівників українського посольства – Сергія Сметанюка та Олексія Брагінця, зокрема, про їх службові автомобілі, дані про перетин українського кордону в 2021 році та їх відбитки пальців.

Автомобіль Toyota Rav4, на якому вивозили Чауса, теж фігурує в запиті молдовської прокуратури – там просять надати відомості про його водія, який перетинав на цьому авто український кордон у 2021 році, а також повідомити, чи перевірявся автомобіль при перетині кордону, які відсіки були перевірені, що виявлено в результаті.

Запит дає можливість зрозуміти два важливі аспекти стосовно викрадення Чауса. Перший – із запитуваної інформації зрозуміло, що на день направлення запиту, правоохоронні органи Молдови якщо не на 100, то на 99 відсотків знали – як і ким Чаус був викрадений, маршрут викрадачів, “маршрут” самого Чауса після викрадення, роль українських дипломатів у викраденні і вивезенні Чауса на територію України. А також мали всі підстави стверджувати, що безпосередню участь у викраденні брали українські спецслужби. Другий аспект – запит датований 14 квітня 2021 року! Чауса викрали 3 квітня. За неповних 11 днів у Молдові повністю розслідували весь процес скоєння злочину, встановили причетних і зібрали докази (копії паспортів викрадачів були додані до запиту). Звісно, справа резонансна. Але справи Майдану в Україні теж резонансні. Справа Шеремета резонансна. Як і десятки інших, результатів розслідування яких українське суспільство чекало і чекає роками, отримуючи лиш історії про “півміни”.

Однак, повернемось до запиту. З середини квітня українська влада розуміє, що операція з викрадення Чауса провалена, і в молдовських та українських ЗМІ один за одним публікуються нові і нові скандальні факти, пов’язані з викраденням і розслідуванням. У Молдові наростає політична криза, Маю Санду звинувачують спочатку в нездатності гарантувати жителям країни безпеку навіть в центрі столиці, згодом – мало не в саботажі розслідування, парламент Молдови публікує звіт про роботу ТСК, в якому прямо згадується Володимир Зеленський як той, кому викрадення могло бути вигідним, депутати закликають уряд Молдови направити Україні дипломатичну ноту та звернутись до міжнародних організацій з відповідними заявами.

Період нестабільності в Молдові давав Офісу президента чудову можливість вийти з ситуації якщо не без втрат, то хоча б звівши їх до мінімуму.

Натомість, невмілі спроби “легалізувати” Чауса в Україні шляхом публікацій відео в телеграм-каналі, начебто записаних ним самостійно (і відредагованих невідомо ким), призвели до того, що цей час був втрачений. Легалізувати Чауса не вдалось, і не вдасться, тому що звинувачення на адресу України та українських спецслужб уже висуваються не ЗМІ, а посадовими особами Молдови. Телеграм-відосики Чауса так і не переконали суспільство в тому, що у нього була причина повертатись в Україну, де його чекає кримінальна справа за хабарництво, з Молдови, де він спокійно провів 5 років і мав всі шанси так само спокійно залишитись. І головне – в тому, що Чаусу потрібно було інсценовувати весь той цирк, який зняли на мобільні телефони та камери спостереження в Кишиневі, і який називають “спецоперацією” лише в силу причетності спецслужб, а не професіоналізму виконання.

Молдова вийшла з політичної кризи через тріумф Маї Санду на дострокових парламентських виборах. І тепер вже вона одноосібно пожинатиме усі лаври за розкриття найбільш резонансного скандалу в Молдові з 90-х років (як висловлювались про справу Чауса молдовські політики). І вона уже дала це зрозуміти, заявивши, що “крапка в цьому питанні не поставлена”. В свою чергу генпрокурор Молдови зробив набагато гострішу заяву, підтвердивши участь українських спецслужб у викраденні, через що “до України є питання”.

Чим це погано для України – зрозуміло. Ми втрачаємо і без того небагатьох союзників, мотивованих спільною загрозою з боку Росії, і не знаходимо нових. І хоч в результаті кризи проєвропейська Мая Санду посилила свої позиції, це її заслуга, а не Володимира Зеленського і викрадачів Чауса. Крім того, перекласти відповідальність за розкриття цієї справи їй тепер немає на кого, особливо після всього, що було оприлюднено, а політичний рейтинг – річ нестабільна, кому як не Володимиру Зеленському це знати.

Чим це погано для Зеленського особисто? Щонайменше – тією ж втратою можливості перекласти відповідальність, пославшись на те, що під час викрадення його не було в Україні (він їздив до Катару, звідки одразу поїхав на Донбас), чим скористались наближені до нього особи. Жодна людина, обізнана з механікою роботи держапарату, не повірить, що Чауса викрадали за ініціативою очільника Служби зовнішньої розвідки генерала Кондратюка, чи когось з аналогічним рівнем повноважень. Перш за все, тому що українські дипломати підпорядковані не йому, а МЗС і опосередковано – президенту. І вже точно не пішли б на скоєння міжнародного злочину лише з поваги до генеральського мундира. Так само і з Офісом генерального прокурора, в якому зовсім не спішили реагувати на запити молдовських колег. І головне – у генерала Кондратюка немає жодної зацікавленості у викраденні.

Більш недолугою спробою “знайти винного” було б хіба звинувачення Артема Ситника – мовляв, у провадженні НАБУ перебуває справа Чауса і там хотіли її дорозслідувати, тому залучили військову розвідку і посольство до викрадення людини на території іншої держави, а тоді ще й МЗС, Верховну Раду, Офіс генпрокурора і Офіс президента до саботажу розслідування з боку України. Абсурд? Звісно. Як і з генералом Кондратюком, і будь-яким іншим очільником “галузевого” відомства, який позбудеться посади задля відстрочення неминучого фіаско президента у цій справі.

Друге – Україна з одного боку запроваджує санкції та засуджує режим Лукашенка за примусову посадку літака, який летів транзитом через повітряний простір Білорусі, і затриманням двох його пасажирів. З іншого боку – українські спецслужби викрадають людину на території іншої держави. Відмову затримувати “вагнерівців” президентські речники пояснювали реакцією на дії Лукашенка та можливими санкціями щодо України. І хоча й тоді ці пояснення не варті були навіть електроенергії, витраченої на їх передачу, дуже хотілось би почути їх аргументи щодо викрадення Чауса. І дізнатись – які ще риси режиму Олександра Лукашенка планує втілити в Україні Володимир Зеленський?

Однак, проблема Зеленського не лише в тому, що він сам зробив себе єдиним відповідальним за участь України у викраденні Чауса. Навіть якщо цей злочин не зачепить його особисто, Володимир Зеленський все одно залишиться в очах міжнародної спільноти президентом, який санкціонував або допустив діяння, що ставлять його на один рівень з диктаторами-терористами. Як наслідок, міжнародні партнери України просто перестануть сприймати його як особу, з якою можна про щось домовлятись. І шукатимуть для цього когось дорослого. А на сьогодні така кандидатура в Україні лише одна, і це не пан Єрмак, що б він там собі не думав з цього приводу.

Враховуючи імовірну мету викрадення Чауса, виходить дуже іронічно, чи не так?