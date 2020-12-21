Сьогодні, 21 грудня, під будівлею Офісу президента України розпочався мітинг проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На акцію протесту носить назву “Стоп Шкарлет – не дамо знищити освіту” зібралося близько 300 осіб.

На протести вийшли студенти, науковці, батьки, громадські активісти у багатьох містах України. Акцію організовують студентські та молодіжні громадські організації України. Серед організаторів акції є Фундація регіональних ініціатив, Українська асоціація студентів, а також Студентська колегія Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

У руках вони тримали плакат із написом “Та призначте вже Януковича прем’єром!”, “Не моя освіта”, “міністерство плагіату і українофобії”, “Плагіатор”.

Протестувальники вимагали від прем’єра та Верховної Ради звільнення новопризначеного посадовця.