Про це повідомляє кореспондент #Букв.
На акцію протесту носить назву “Стоп Шкарлет – не дамо знищити освіту” зібралося близько 300 осіб.
На протести вийшли студенти, науковці, батьки, громадські активісти у багатьох містах України. Акцію організовують студентські та молодіжні громадські організації України. Серед організаторів акції є Фундація регіональних ініціатив, Українська асоціація студентів, а також Студентська колегія Національного університету “Києво-Могилянська академія”.
У руках вони тримали плакат із написом “Та призначте вже Януковича прем’єром!”, “Не моя освіта”, “міністерство плагіату і українофобії”, “Плагіатор”.
Протестувальники вимагали від прем’єра та Верховної Ради звільнення новопризначеного посадовця.
- Напередодні Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. До цього він виконував обов’язки голови Міносвіти. Кандидатура Шкарлета була підтримана мінімальною кількістю голосів (226 нардепів). Частина нардепів були обурені таким призначенням і скандували “Ганьба!”.
- Згодом у фракції “Голосу” заявили, що деякі нардепи від фракції “Опозиційної платформи – За життя”, які нібито проголосували за призначення Шкарлета, в той час були відсутні в залі Парламенту.
- В “Європейській Солідарності” повідомили, що вимагатимуть переголосування по Шкарлету.
- Сьогодні після наради фракцій спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що регламентний комітет Верховної Ради перевірить ситуацію із можливим кнопкодавством під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.
- Студенти відразу декількох українських вузів планують вийти на акцію протесту під Офіс президента України через призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.