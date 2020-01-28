У Китаї через поширення смертельного коронавірусу 2019 nCoV введені безпрецедентні заходи безпеки: частково або повністю карантинні заходи запроваджено в низці міст провінції Хубей.

Про це повідомляє видання Vox.

Варто зазначити, що обов’язкове обмеження на пересування людей, які могли зазнати впливу вірусу, – досить поширений захід реагування в подібних ситуаціях. Але заходи, яких вживає влада Китаю, не мають аналогів за своїми масштабами.

Так, 23 січня влада ввела обмеження на поїздки в три міста – Ухань, Хуанган і Ечжоу, де проживають близько 20 мільйонів людей. Протягом наступних кількох днів карантин був поширений на інші провінції і міста та в цілому торкнувся понад 50 мільйонів людей.

У зазначених населених пунктах було призупинено транспортне сполучення, авіаперельоти і так далі. Крім того, в Китаї туристичні компанії і онлайн-агентства тимчасово припинили організацію турів.

“Це мати всіх карантинів. Я ніколи не міг собі такого уявити”, – зазначив в коментарі The Washington Post історик медицини з університету Мічігану Говард Маркел.

Видання Vox оприлюднило фотопідбірку, котра дає уявлення про те, що відбувається зараз у країні.

На знімках, зокрема, зображені спорожнілі вулиці китайських міст, а також люди в масках і захисних костюмах.

Жінка в захисній масці їде на велосипеді по порожній дорозі в китайському місті Ухань, яке вважається джерелом вірусу.

Чоловік розпилює дезінфікуючий засіб.

Робочі дезінфікують урядову будівлю в місті Ханчжоу, розташованому в китайській провінції Чжецзян.

Жінка перевіряє температуру своєму синові в місті Ухань.

Техніка на місці будівництва тимчасового польового госпіталю в Ухані. Очікується, що лікарня буде побудована протягом найближчого тижня і зможе вмістити 1300 хворих.

Медичний персонал Union Hospital в Ухані.

На фабриці в Наньтуні (китайська провінція Цзянсу) виготовляють захисні костюми.

Поліцейський вимірює температуру водієві на контрольно-пропускному пункті на околиці міста Ухань.

Пасажири метрополітену в Гонконзі надягають маски на тлі повідомлень про появу в регіоні коронавірусу.

Група жінок у захисних масках займаються спортом в Ухані.

Людина в захисному костюмі несе саламандру, щойно спійману на ринку морепродуктів Хуанань в Ухані. Імовірно, саме цей оптовий ринок морепродуктів міг стати джерелом вірусу.

Охоронець стоїть біля оптового ринку морепродуктів Хуанань в Ухані.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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