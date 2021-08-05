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Працює навіть вночі: Каньє Вест готується до прем’єри альбому «Donda»

Вже завтра, 6 серпня, американський репер Каньє Вест презентує шанувальникам новий альбом “Donda”. Однак напередодні прем’єри виконавець продовжує його вдосконалювати.

Четвер, 5 серпня 2021, 18:52

Про це повідомляє Modern Notoriety в Instagram.

Вест вдосконалює “Donda” навіть за добу до прем’єри. З’явилися світлини, на яких репер зображений  заклопотаний роботою у своїй кімнаті на стадіоні в Атланті, де він працює над альбомом. У підписі до фото зазначаться, що Каньє завершує “Donda” вночі.

На одній зі світлин поруч з репером лежить вбрання з великими шипами. Згодом з’явилося фото Веста у цьому костюмі та решта світлин  з його кімнати.

Що відомо про альбом “Donda”?

“Donda” стане десятим студійним альбомом Каньє Веста. Репер назвав його на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому Graduation. Це стало головною трагедією для артиста.

Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.

Торік у липні репер змінив назву альбому на “Dondа”.

Подейкують, що альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.

Очікується, що в альбомі будуть треки з Playboi Carti, Pusha T, Jay-Z, Roddy Ricch, Lil Baby та іншими виконавцями. Наразі Вест тримає інтригу.

Однак про деякі деталі майбутнього альбому репер все ж розповів. Наприклад, він опублікував офіційну обкладинку “Dondа”.

Ексклюзивна прем’єра

23 липня на стадіоні в Атланті пройшов концерт з презентацією нового довгоочікуваного альбому. Каньє запросив обмежену кількість слухачів. Водночас деякі фрагменти його треків потрапили у мережу.

@sussan_mourad

Reply to @estelladuran6 Kanye sings losing his family 😢 #donda #kanyewest #kimkardashian #kimye #kimandkanye #celebritynews #kuwtk #celebnews #yeezy

♬ Know Yourself – Drake

В новому альбомі Каньє Веста є пісня про його сімейні стосунки з Кім Кардаш’ян. В пісні Love Unconditional Каньє ніби натякає слухачам на обставини, які передували його розлученню із Кардаш’ян після шести років шлюбу.

“Я втрачаю свою родину. Я втрачаю свою родину. Я втрачаю свою родину… Вона кричить на мене. Мила, чому ти захотіла піти?” – співає Вест.

За словами присутніх на презентації нового альбому, коли Вест співав ці рядки – став на коліна перед глядачами.

До цього інсайдери повідомляли про те, що Каньє написав пісню про стосунки з Кім у шлюбі. Кардаш’ян про це відомо.

Перед офіційною прем’єрою Вест хоче провести ще один закритий захід на Mercedes-Benz Stadium в Атланті. Виконавець працював над альбомом на цьому стадіоні. Він жив у тісній кімнаті, яку показав фоловерам в Instagram.

Натомість сервіс Apple Music вже почав пряму трансляцію підготовки Каньє і його команди до івенту. Кожен може спостерігати, що відбувається на стадіоні прямо зараз.

  • На онлайн-аукціоні eBay фанати Каньє Веста виставили на продаж пакети повітря з презентації нового альбому репера “Donda”.
  • Напередодні прем’єри альбому Вест опублікував у своєму Instagram скриншот своїх дзвінків. Як виявилося, репер активно спілкувався зі своїм колегою The Weeknd. Зокрема, Вест та The Weeknd телефонували один одному як мінімум тричі. Ймовірно, таким способом він натякає на колаборацію.
Теги: Donda, Каньє Вест

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