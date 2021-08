Працює навіть вночі: Каньє Вест готується до прем’єри альбому «Donda»

Про це повідомляє Modern Notoriety в Instagram.

Вест вдосконалює “Donda” навіть за добу до прем’єри. З’явилися світлини, на яких репер зображений заклопотаний роботою у своїй кімнаті на стадіоні в Атланті, де він працює над альбомом. У підписі до фото зазначаться, що Каньє завершує “Donda” вночі.

На одній зі світлин поруч з репером лежить вбрання з великими шипами. Згодом з’явилося фото Веста у цьому костюмі та решта світлин з його кімнати.

Що відомо про альбом “Donda”?

“Donda” стане десятим студійним альбомом Каньє Веста. Репер назвав його на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому Graduation. Це стало головною трагедією для артиста.

Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.

Торік у липні репер змінив назву альбому на “Dondа”.

Подейкують, що альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.

Очікується, що в альбомі будуть треки з Playboi Carti, Pusha T, Jay-Z, Roddy Ricch, Lil Baby та іншими виконавцями. Наразі Вест тримає інтригу.

Однак про деякі деталі майбутнього альбому репер все ж розповів. Наприклад, він опублікував офіційну обкладинку “Dondа”.

Ексклюзивна прем’єра

23 липня на стадіоні в Атланті пройшов концерт з презентацією нового довгоочікуваного альбому. Каньє запросив обмежену кількість слухачів. Водночас деякі фрагменти його треків потрапили у мережу.

В новому альбомі Каньє Веста є пісня про його сімейні стосунки з Кім Кардаш’ян. В пісні Love Unconditional Каньє ніби натякає слухачам на обставини, які передували його розлученню із Кардаш’ян після шести років шлюбу.

“Я втрачаю свою родину. Я втрачаю свою родину. Я втрачаю свою родину… Вона кричить на мене. Мила, чому ти захотіла піти?” – співає Вест.

За словами присутніх на презентації нового альбому, коли Вест співав ці рядки – став на коліна перед глядачами.

До цього інсайдери повідомляли про те, що Каньє написав пісню про стосунки з Кім у шлюбі. Кардаш’ян про це відомо.

Перед офіційною прем’єрою Вест хоче провести ще один закритий захід на Mercedes-Benz Stadium в Атланті. Виконавець працював над альбомом на цьому стадіоні. Він жив у тісній кімнаті, яку показав фоловерам в Instagram.

Натомість сервіс Apple Music вже почав пряму трансляцію підготовки Каньє і його команди до івенту. Кожен може спостерігати, що відбувається на стадіоні прямо зараз.