Студент з Індонезії Газалі Годзало перетворив свої селфі на колекцію NFT, які вартують майже 3 мільйона доларів.

Про це повідомляє американське видання HYPEBEAST.

Колекція з 933 селфі індонезійського студента Газалі Годзало, які він завантажив на NFT-майданчик “OpenSea” 8 січня, вже сьогодні подорожчала майже до $3 мільйонів завдяки підтримці місцевих знаменитостей.

Фотографії з колекції, за словами студента, він зробив з 2017 по 2021 рік. Початкова ціна за одну світлину становила $3. Завдяки відомому в Індонезії шеф-кухареві Арнольдо Поерномо та фанатам NFT, які просто хотіли допомогти студенту, мінімальна ціна селфі Годзало стрімко злетіла до 0,9 ETH за штуку, близько $3 000.

Повністю колекція коштує приблизно $2,8 мільйонів. На вторинних продажах студент поки що заробив $103 620.