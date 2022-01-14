Про це повідомляє американське видання HYPEBEAST.
Колекція з 933 селфі індонезійського студента Газалі Годзало, які він завантажив на NFT-майданчик “OpenSea” 8 січня, вже сьогодні подорожчала майже до $3 мільйонів завдяки підтримці місцевих знаменитостей.
Фотографії з колекції, за словами студента, він зробив з 2017 по 2021 рік. Початкова ціна за одну світлину становила $3. Завдяки відомому в Індонезії шеф-кухареві Арнольдо Поерномо та фанатам NFT, які просто хотіли допомогти студенту, мінімальна ціна селфі Годзало стрімко злетіла до 0,9 ETH за штуку, близько $3 000.
Повністю колекція коштує приблизно $2,8 мільйонів. На вторинних продажах студент поки що заробив $103 620.
- Американський репер Маршалл Брюс Метерз, відомий під сценічним псевдонімом Емінем, витратив 450 000 доларів США на придбання Bored Ape Yacht Club – NFT, який дуже схожий на нього самого.
- Німецький бренд спортивного одягу Adidas Originals заробив 5 924 ETH (Етеріумів), або 23,5 мільйонів доларів, від співпраці з Bored Ape Yacht Club (BAYC), колекціонером невзаємозамінних токенів (NFT) Gmoney і медіа-групою PUNKS.
- Раніше, унікальний токен був випадково проданий менш ніж 3000 доларів (2270 фунтів стерлінгів) – соту частину його ринкової ціни.
- Нагадаємо, згідно з технічними прогнозами, у 2022 році на NFT чекає занепад.
- Також студія Warner Bros. планує випустити спеціальні NFT-аватари за мотивами фільму “Матриця: Воскресіння”.
- Відомо, що програма Adobe запустить функцію, вбудовану в Photoshop, яка, серед іншого, спростить конвертацію зображень у NFT – токени.