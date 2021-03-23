Про це заявив Стівен Бортон, який оформляв шлюбні документи подружжя, а також представник пари, інформує американське видання The Daily Beast.
Зазначимо, що в інтерв’ю Опрі Вінфрі герцоги Сассекські заявили, що повінчалися за три дні до офіційного весілля, яке транслювали на увесь світ. За словами герцогині, вони з принцом Гаррі одружилися на секретній церемонії без сім’ї, на якій був присутній лише архієпископ Кентерберійський.
Меган наполягала, що у свідоцтві про шлюб вказана саме ця особлива дата, а не 19 травня.
Однак ЗМІ знайшли копію свідоцтва про шлюб. У документі вказано, що герцоги одружилися 19 травня. Після цього представник пари вирішив зробити офіційну заяву.
За його словами, напередодні помпезного весілля, за яким спостерігали мільйони людей з усього світу, Меган та Гаррі дійсно влаштували собі імпровізоване “весілля” для двох, на якому виголосили обіцянки. Однак ця церемонія не була офіційною.
Це підтвердив й Стівен Бортон, який займався оформленням документів пари.
“Мені дуже шкода, але Меган явно спантеличена і дезінформована. Вони не одружилися трьома днями раніше на очах в архієпископа Кентерберійського. Те, що відбулося 19 травня 2018 року на очах мільйонів людей по всьому світу, було офіційним весіллям, визнаним Англіканською церквою і законом”, – заявив Бортон.
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