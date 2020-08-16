Американська співачка Тейлор Свіфт розкритикувала президента США Дональда Трампа за те, що він "наражає на небезпеку" та "намагається обдурити" мільйони американців.

Про це вона написала в Twitter.

Співачка звинуватила президента у тому, що він намагається “обдурити мільйонів американців та піддати ризику їхні життя” у спробах утримати владу. Йдеться про рішення відмовитися від запропонованої демократами можливості для американців голосувати на виборах за допомогою пошти, аби уникнути великих скупчень людей під час пандемії.

“Продумана відмова Трампа від [голосування на виборах за допомогою] Поштової служби США ясно доводить одне: він добре знає, що ми не хочемо, щоб він був нашим президентом”, — вважає Свіфт.

На думку зірки, неефективне керівництво Дональда Трампа серйозно посилило кризу, пов’язану з COVID-19, і наразі президент “користується цим, щоб підірвати та знищити право голосу і безпечного голосування” для американців.

“Запитайте бюлетень заздалегідь. Голосуйте достроково”, — порадила Свіфт.

Нагадаємо, раніше Трамп неодноразово висловлював думку, що ідея демократів провести голосування за допомогою пошти в зв’язку з епідемією коронавірусу створить можливість для фальсифікації виборів. Заяви американського лідера в Twitter на цю тему були позначені, як фейкова інформація. Це був перший випадок в історії соціальної мережі, коли твіт президента позначили, як недостовірний. Також Трамп не виключав, що не визнає результати прийдешніх виборів,

30 липня президент США Дональд Трамп запропонував відкласти проведення виборів президента країни, які мають відбутися в листопаді. Згодом він відмовився від цієї ідеї.