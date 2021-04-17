У суботу, 17 квітня, королівська сім’я прощається із чоловіком королеви Єлизавети II принцом Філіпом, який помер у віці 99 років.

Про це повідомляють #Букви.

Похорон принца Філіпа відбувається у каплиці Святого Георгія у Віндзорі й матиме не державний, а королівський статус через пандемію коронавірусу. Провести принца в останню путь зможуть лише деякі члени королівської сім’ї та близькі друзі.

При цьому британців просять не збиратися біля Віндзорського або інших королівських резиденцій через карантинні обмеження, а також закликають не відвідувати будь-які заходи, пов’язані з похоронами принца Філіпа, повідомляє BBC.

У церемонії прощання з Філіпом візьмуть участь понад 700 військових Королівського флоту, морської піхоти, британської армії та Королівських військово-повітряних сил. Хор з чотирьох осіб виконає улюблені композиції Філіпа. Після служби труну опустять в королівське сховище під державний гімн.

Чоловік Єлизавети II помер 9 квітня у віці 99 років. Церемонія поховання відбудеться 17 квітня у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку – початок о 15:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Відомо, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.