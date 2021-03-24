Онук британської королеви Єлизавети II принц Гаррі влаштувався на ще одну роботу. Герцогу запропонували посаду в Інституті Аспена, де він займатиметься питаннями вивчення природи дезінформації.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Принц Гаррі повідомив, що погодився стати комісаром з вивчення “лавини дезінформації”. Зокрема, нащадок британської монархії стане одним з 14 членів Комісії, яка займатиметься шестимісячним дослідженням у сфері хибного інформування і дезінформування у США.

“Як я вже сказав, досвід сьогоднішнього цифрового світу затопив нас лавиною дезінформації, яка впливає на нашу здатність як окремих людей, так і суспільства ясно мислити та по-справжньому розуміти світ, в якому ми живемо”, — сказав принц Гаррі.

Відомо, що робота у складі Комісії займатиме неповний робочий день та передбачатиме регулярні робочі зустрічі. Колегами герцога Сассекського стануть колишній конгресмен від штату Техас Вілл Хард, колишній головний заступник директора національної розвідки Сью Гордон, невістка медіамагната Руперта Мердока Кетрін Мердок та ін.

Цікаво, що це друга посада, яку отримав принц Гаррі за останні 48 годин. Вчора він знайшов собі першу роботу після відмови від повноважень старшого члена британської королівської сім’ї. Герцог Сассекський стане директором по впливу стартапу BetterUp з Кремнієвої долини.