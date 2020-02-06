Об этом заявил адвокат телеканала во время заседания комитета ВР по вопросам свободы слова, трансляция велась на Facebook-странице агентства УНН.

“Есть официальная позиция телеканала из этой ситуации. Мы считаем, что это вызвано тем, что телеканал, в частности этот проект, занимается обличительной деятельностью, которая является актуальной, которая обычно представляет общественный интерес и довольно часто используется для того, чтобы раскрывать другие преступления. Но вместо того, чтобы работники силовых структур расследовали те материалы, которые мы собираем, они сделали уклон, чтобы помешать этому сбору. Потому что это конечно связано в большей степени с деятельностью власти”, – сказал адвокат.

По его словам, были нарушения процессуального законодательства.

“Мы будем использовать это действие в рамках судебного спора, в рамках обжалования определенных действий представителей органов власти… Были незаконно изъяты две компьютерные системы, где хранилась информация. Ведь уголовно-процессуальный кодекс Украины устанавливает обязанность копировать такую ​​информацию, а не изымать. Они (СБУ – ред.) ссылаются на постановление суда. Однако, если мы посмотрим на определение суда, во-первых мы считаем, что это решение является немотивированным и будем от себя обжаловать эти действия, оспаривать эти решения в рамках УПК”, – отметил адвокат.

Как известно, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″. В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала “1+1”.

Метаданные аудиофайла прослушки Премьера Алексея Гончарука содержат фамилию журналиста телеканала “1+1” Евгения Куксина. Этот файл все еще находится на Telegram-канале “слуги народа” Александра Дубинского.