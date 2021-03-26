Президент США Джо Байден провел первую пресс-конференцию за 65 дней работы лидером государства. Это рекорд среди американских президентов. Ранее никто не выходил к представителям медиа позже, чем через 35 дней после инаугурации.

#Буквы собрали все самое важное с первой пресс-конференции Байдена.

Американский президент ни разу не упомянул об Украине, однако дважды назвал фамилию российского президента Владимира Путина.

200 миллионов вакцинаций от COVID-19 за 100 дней президентства

Байден установил новый план по темпам вакцинации от коронавируса в стране. За 100 дней его президентcтва собираются вакцинировать 200 миллионов американцев.

“Вторая наша задача – к 100-му дню – вакцинация на уровне 200 миллионов человек. Да, вы правильно поняли – 200 миллионов вакцинаций за первые 100 дней. Я понимаю, что это очень оптимистичные планы, в два раза превышающие то, что мы запланировали. Ни одна другая страна не подошла даже близко к таким цифрам. Я надеюсь, мы сможем этого добиться”, – сказал Байден.

По 1400 долларов для 85% американцев

Финансовая помощь в размере 1400 долларов на человека уже поступила на счета 100 миллионов американцев.

“100 миллионов американцев уже получили выплаты. Деньги мгновенно поступили на их счета”, – сообщил Байден.

Первыми помощь получили семьи, которые ежегодно подают финансовую декларацию (таксу) и чьи данные (номер банковского счета и адрес) не менялись в течение года. Они получили “стимулар чеки” на свои счета автоматически. Далее помощь будут рассылать тем, кто не заполнял декларации или же их данные изменились. Они получат “стимулар чеки” по почте.

Открытие школ

Байден заявил, что, как и обещал, в стране открываются школы, которые были закрыты из-за пандемии. На сегодняшний день вновь открылось больше половины школ в стране. Они работают по пятидневной системе.

Иммиграция: останутся ли нелегальные мигранты в США

Байден напомнил, что став президентом призывал мигрантов не приходить в страну, пока этот вопрос не урегулирован на законодательном уровне. Более ста тысяч мигрантов пересекают американскую границу ежемесячно с тех пор, как Байден стал президентом.

Тысячи нелегальных мигрантов уже отправили обратно при его президентской каденции. В первую очередь, обратно отправляют тех, кому исполнилось 18 лет, незамужних и неженатых, реже – семейных. Никогда – детей до 18 лет.

Байден заявил, что все нелегалы должны вернуться.

Вывод американских войск из Афганистана

Байден считает, что вывести американские войска из Афганистана до 1 мая, о чем ранее договорился Дональд Трамп, практически нереально.

“Трудно будет сделать это до 1 мая. По разным тактическим причинам. Мы встречались с нашими союзниками, у которых тоже есть войска в Афганистане. Если мы выведем войска, то это должно быть безопасно. Блинкен (госсекретарь США) будет встречаться и обсуждать эти вопросы. Я жду доклады по этому вопросу. И нужно решение ООН. Но пока наши войска еще там. Мы не хотим, чтобы они там находились бесконечно. Но мы должны сделать так, чтобы выполнить соглашение Трампа – вывести до 1 мая. Мы выведем войска – точно, но не знаю когда”, – сказал Байден.

Президент Байден отметил, что не уверен, будут ли американские военные в Афганистане в следующем году.

“Красная черта” в отношениях с Северной Кореей

Байден сказал, что запустив очередную ракету, Северная Корея нарушила резолюцию ООН 1718.

“Мы консультируемся. Мы выработаем реакцию, как на это реагировать. Я готов к дипломатическим шагам, если денуклеаризация будет”, – сказал Байден.

Он согласен с тем, что “Северная Корея – один из главных вопросов во внешней политике США”.

Президентские амбиции 2024

Байден рассматривает возможность баллотироваться на президентский пост в 2024 году.

“Да, я хотел бы. Я думаю, что я буду переизбираться”, – сказал Байден и улыбнулся.

Он подчеркнул, что это лишь “предположение”, а не точное заявление и утверждение.

Сейчас Байдену 78 лет. Он вошел в историю, как самый старый президент США. В 2024 году Байдену будет 82 года, а на момент окончания второго президентского срока – 86 (в США не разрешено избираться на третий и последующие сроки).

Об автократичных России и Китае

Байден сравнил российского лидера Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпинем. Он назвал их автократами.

Байден сказал, что хорошо знаком с лидером коммунистического государства и сравнил его с Путиным, которого ранее назвал “убийцей”.

“Он (Си Цзиньпинь) – совершенно не демократически настроенный человек. Он, как Путин, он, наверное, считает, что будущее мира – это авторитарность”, – сказал Байден.

Он пояснил, что США не заинтересованы в конфронтации с Китаем, но настроены на “резкую и конкурентную борьбу”.

“Посмотрите, Россия больше не говорит о коммунизме. Они говорят об автократии. О том, что решения может и должен принимать один человек – руководитель страны. Мы должны доказать, что демократия работает”, – резюмировал президент США.

Закон об ужесточении контроля за огнестрельным оружием

Байден не ответил прямо на вопрос журналиста о том, когда и в каком виде будет представлен закон об ужесточении контроля за огнестрельным оружием.

“Это вопрос времени. Успешные президенты добились успеха, потому что умели своевременно принимать решения. Тут вопрос приоритетов”, – сказал Байден.

План развития инфраструктуры

Байден сказал, что во время поездки в Питтсбург (штат Пенсильвания) представит подробный план развития инфраструктуры на сумму 3 триллиона долларов. Он считает, что такое решение станет “источником новых рабочих мест”.