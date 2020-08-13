Об этом активист сообщил в Telegram.

По словам Стерненко, в четверг, 13 августа, он вместе с адвокатом Николаем Ореховским прибыл в Службу безопасности Украины, где ему вручили обвинительный акт.

Активист сообщил, что к зданию СБУ в это время прибыло большое количество правоохранителей и неизвестные люди в штатском.

Обвинение касается дела о нападении на активиста, которое имело место весной 2018 года. По мнению активиста, его обвиняют “в том, что защитил свою жизнь”.

Дело должны рассматривать в Одессе, однако Стерненко намерен добиваться его рассмотрения в столице.

“Далее дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы для рассмотрения по существу. Однако мы будем обращаться в Верховный суд с требованием изменить подсудность в один из судов г. Киева”, — написал он.

Напомним, 15 июня активисту Сергею Стерненку избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. 6 августа суд изменил меру на ночной домашний арест.

Гособвинение настаивает на отмене этого решения и возвращении круглосуточного домашнего ареста. Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу 13 августа, однако заседание было перенесено на 3 сентября.