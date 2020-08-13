Об этом активист сообщил в Telegram.
По словам Стерненко, в четверг, 13 августа, он вместе с адвокатом Николаем Ореховским прибыл в Службу безопасности Украины, где ему вручили обвинительный акт.
Активист сообщил, что к зданию СБУ в это время прибыло большое количество правоохранителей и неизвестные люди в штатском.
Обвинение касается дела о нападении на активиста, которое имело место весной 2018 года. По мнению активиста, его обвиняют “в том, что защитил свою жизнь”.
Дело должны рассматривать в Одессе, однако Стерненко намерен добиваться его рассмотрения в столице.
“Далее дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы для рассмотрения по существу. Однако мы будем обращаться в Верховный суд с требованием изменить подсудность в один из судов г. Киева”, — написал он.
Напомним, 15 июня активисту Сергею Стерненку избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. 6 августа суд изменил меру на ночной домашний арест.
Гособвинение настаивает на отмене этого решения и возвращении круглосуточного домашнего ареста. Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу 13 августа, однако заседание было перенесено на 3 сентября.
- 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где проживает Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.
- В апреле 2020 года глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет в любом случае. До этого экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко.
- 11 июня домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Однако Стерненко сам пришел в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) по делу о нападении на активиста в мае 2018 года. Сам активист неоднократно отмечал, что “не было убийства, а была необходимая оборона”, а “по ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием”.
- В Службе безопасности Украины подробно рассказали о сути подозрения Сергею Стерненко.