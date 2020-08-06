Суд смягчил меру пресечения Стерненко

Covid-19 Украина

обновлено 06.08.2020 в 21:02

Всего:

76808(+1318)

Болеют:

32465(+1318)

Выздоровели:

42524(+997)

Умерло:

1819(+31)

21:59 Лукашенко рассказал о ссорах с Путиным: по-мужски можем матюкнуться
20:51 Украина еще не запрашивала у Беларуси передачу «вагнеровцев»
20:13 Оппозиционные депутаты устроили акцию в поддержку ЛГБТ на инаугурации Дуды
19:38 В поезде Ровно – Киев – Николаев пассажир разбил стекло и угрожал полиции ножом
19:23 Джастин Бибер с женой Хейли вместе крестились в водоеме: фото
19:16 «Севилья» – «Рома»: Где смотреть прямую трансляцию матча?
19:03 Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили парк развлечений в Южном Уэльсе
19:00 В «Голосе» признали, что уход Вакарчука из Рады ударил по рейтингу партии
18:38 В день тишины перед выборами в Беларуси состоятся масштабные концерты: будут петь Винник и Кароль
18:32 Героиня документального фильма Netflix о сексуальном насилии покончила с собой
18:15 Более 60% украинцев не планируют отпуск этим летом, – опрос
18:06 Черногория разрешила въезд украинцам без ограничений
17:50 В Австралии создали приложение, которое может распознавать пауков и змей по фото
17:44 Для украинцев открыты границы 38 стран, – Кулеба
17:34 Лилли Вачовски заявила, что «Матрица» – фильм о трансгендерности
17:29 Появился официальный трейлер украинского мультфильма «Гулливер возвращается»
17:08 Мишель Обама рассказала, что из-за пандемии, расизма и Трампа столкнулась с депрессией
17:07 В США судебное слушание по Zoom прерывалось порнороликами
16:55 Глава «Голоса» заявила, что Порошенко для ее партии «больший политический враг, чем Зеленский»
16:35 Суд рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения активисту Стерненко
16:28 HBO показал трейлер сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»
16:07 Рада в конце августа рассмотрит повышение минимальной зарплаты до 5000 грн
Партнерский материал
15:54 Bouquet Kyiv Stage 2020: премьеры, участники и новые проекты
15:41 «Укрзализныця» будет продавать 100 % мест в региональных поездах
15:16 Продюсера Бейонсе и Дрейка арестовали по обвинениям в изнасиловании
15:01 Госдеп США опубликовал доклад о дезинформации и пропаганде со стороны России
14:56 В Беларуси задержали главу избирательного штаба оппозиционерки Тихановской
14:28 В Ивано-Франковском облсовете обнаружили вспышку коронавируса
14:22 Жена первого помощника Зеленского оформила элитную квартиру в Киеве и участок на берегу Днепра
14:00 На двух грузовых кораблях, прибывших из Украины в Бейрут, не было украинцев, – Кулеба

Суд смягчил меру пресечения Стерненко

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения для активиста Сергея Стерненко с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Четверг, 6 августа 2020, 21:35

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, в четверг, 6 августа, в Шевченковском районном суде Киева состоялось рассмотрение ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения активисту Сергею Стерненко. Под стены суда пришло несколько десятков человек, чтобы поддержать активиста.

Сторона обвинения просила суд продлить домашний арест для активиста еще на два месяца. Несколько человек, среди которых были активисты и депутат от “Голоса” Ярослав Железняк, обратились в суд с заявлениями о готовности взять Стерненко на поруки.

Судья отказала поручителям и приняла решение частично удовлетворить ходатайство прокурора.

“Ходатайство прокурора […] о продлении домашнего ареста в отношении Стерненко Сергея […] удовлетворить частично. Продлить меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему покидать место жительства без разрешения прокурора или следователя в период времени с 21:00 до 6:00 следующего дня”, — сказала судья.

Напомним, что 15 июня активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль.

Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора.

16 июня Шевченковский районный суд Киева изменил адрес домашнего ареста для активиста Сергея Стерненко.

  • 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где проживает Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.
  • В апреле 2020 года глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет в любом случае. До этого экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко.
  • 11 июня домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Однако Стерненко сам пришел в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) по делу о нападении на активиста в мае 2018 года. Сам активист неоднократно отмечал, что “не было убийства, а была необходимая оборона”, а “по ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием”.
  • В Службе безопасности Украины детально рассказали о сути подозрения Сергею Стерненко.
Теги: мера пресечения, Сергей Стерненко, суд

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться