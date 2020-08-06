Суд смягчил меру пресечения Стерненко

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения для активиста Сергея Стерненко с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, в четверг, 6 августа, в Шевченковском районном суде Киева состоялось рассмотрение ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения активисту Сергею Стерненко. Под стены суда пришло несколько десятков человек, чтобы поддержать активиста.

Сторона обвинения просила суд продлить домашний арест для активиста еще на два месяца. Несколько человек, среди которых были активисты и депутат от “Голоса” Ярослав Железняк, обратились в суд с заявлениями о готовности взять Стерненко на поруки.

Судья отказала поручителям и приняла решение частично удовлетворить ходатайство прокурора.

“Ходатайство прокурора […] о продлении домашнего ареста в отношении Стерненко Сергея […] удовлетворить частично. Продлить меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему покидать место жительства без разрешения прокурора или следователя в период времени с 21:00 до 6:00 следующего дня”, — сказала судья.

Напомним, что 15 июня активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль.

Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора.

16 июня Шевченковский районный суд Киева изменил адрес домашнего ареста для активиста Сергея Стерненко.