Суд смягчил меру пресечения Стерненко

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Как сообщалось ранее, в четверг, 6 августа, в Шевченковском районном суде Киева состоялось рассмотрение ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения активисту Сергею Стерненко. Под стены суда пришло несколько десятков человек, чтобы поддержать активиста.
Сторона обвинения просила суд продлить домашний арест для активиста еще на два месяца. Несколько человек, среди которых были активисты и депутат от “Голоса” Ярослав Железняк, обратились в суд с заявлениями о готовности взять Стерненко на поруки.
Судья отказала поручителям и приняла решение частично удовлетворить ходатайство прокурора.
“Ходатайство прокурора […] о продлении домашнего ареста в отношении Стерненко Сергея […] удовлетворить частично. Продлить меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему покидать место жительства без разрешения прокурора или следователя в период времени с 21:00 до 6:00 следующего дня”, — сказала судья.
Напомним, что 15 июня активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль.
Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора.
16 июня Шевченковский районный суд Киева изменил адрес домашнего ареста для активиста Сергея Стерненко.
- 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где проживает Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.
- В апреле 2020 года глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет в любом случае. До этого экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко.
- 11 июня домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Однако Стерненко сам пришел в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) по делу о нападении на активиста в мае 2018 года. Сам активист неоднократно отмечал, что “не было убийства, а была необходимая оборона”, а “по ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием”.
- В Службе безопасности Украины детально рассказали о сути подозрения Сергею Стерненко.