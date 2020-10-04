Министерство обороны Азербайджана показало последствия обстрела города Гянджа со стороны Армении. В свою очередь власти Армении заявляет об обстреле столицы Нагорного Карабаха - Степанакерта.

Фото последствий обстрела опубликованы на сайте минобороны Азербайджана.

В ведомстве сообщают о том, что от обстрела пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и древние исторические постройки. При этом военные чиновники Азербайджана уверяют, что военные объекты в городе Гянджа не пострадали.

На кадрых видны разрушенные здания города.

Фото: минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов заявил: “Открытие огня с территории Армении по территории Азербайджана носит явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий”.

Армянская агентство Aysor, сообщает об обстреле столицы Нагорного Карабаха – Степанакерта – азербайджанскими вооруженными силами.

А президент непризнанного Нагорного Карабаха призвал Азербайджан прекратить обстрелы. “Если кто не понял моего предупреждения, то это была не шутка. С целью уничтожения военных объектов в городе Гянджа по моему приказу армия обороны Арцаха нанесла несколько ракетных ударов. На данный момент я приказал прекратить огонь, чтобы избежать жертв среди гражданского населения” , – заявил Араик Арутюнян.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. #Буквы рассказывали историю конфликта.

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.

29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.