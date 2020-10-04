Фото последствий обстрела опубликованы на сайте минобороны Азербайджана.
В ведомстве сообщают о том, что от обстрела пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и древние исторические постройки. При этом военные чиновники Азербайджана уверяют, что военные объекты в городе Гянджа не пострадали.
На кадрых видны разрушенные здания города.
Фото: минобороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов заявил: “Открытие огня с территории Армении по территории Азербайджана носит явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий”.
Армянская агентство Aysor, сообщает об обстреле столицы Нагорного Карабаха – Степанакерта – азербайджанскими вооруженными силами.
А президент непризнанного Нагорного Карабаха призвал Азербайджан прекратить обстрелы. “Если кто не понял моего предупреждения, то это была не шутка. С целью уничтожения военных объектов в городе Гянджа по моему приказу армия обороны Арцаха нанесла несколько ракетных ударов. На данный момент я приказал прекратить огонь, чтобы избежать жертв среди гражданского населения” , – заявил Араик Арутюнян.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. #Буквы рассказывали историю конфликта.
27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.
В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.
В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.
В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.
29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.
- На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.
- Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.
- 30 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана.
- В субботу, 3 октября, армия Азербайджана перешла в масштабное наступление.