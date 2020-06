Об этом сообщает ABC News.

Во время беспорядков в Лас-Вегасе (штат Невада) стало известно, что протестующие стреляли по двум офицерам. Состояние первого пока неизвестно, он мог не выжить. Второй офицер был ранен в 3 км от инцидента.

В полиции заявили, что гражданам не стоит без причины находиться в районах, где это произошло, поскольку это опасно для жизни.

Еще четверых полицейских подстрелили в Сент-Луисе (штат Миссури). Их ранения не опасны для жизни.

Так, троих ранили в ногу, одного – в руку. На данный момент в городе все еще слышна стрельба, полиция пытается совладать с ситуацией.

Chief Hayden provides an update on 4 of our officers who were struck by gunfire tonight during the downtown unrest. https://t.co/Ml1CgIikHf

— St. Louis, MO Police (@SLMPD) June 2, 2020