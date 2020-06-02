В ночь на вторник, 2 июня, в результате общественных беспорядков на территории США, как минимум шестеро офицеров полиции пострадали вследствие полученных огнестрельных ранений.

Об этом сообщает ABC News.

Во время беспорядков в Лас-Вегасе (штат Невада) стало известно, что протестующие стреляли по двум офицерам. Состояние первого пока неизвестно, он мог не выжить. Второй офицер был ранен в 3 км от инцидента.

В полиции заявили, что гражданам не стоит без причины находиться в районах, где это произошло, поскольку это опасно для жизни.

Еще четверых полицейских подстрелили в Сент-Луисе (штат Миссури). Их ранения не опасны для жизни.

Так, троих ранили в ногу, одного – в руку. На данный момент в городе все еще слышна стрельба, полиция пытается совладать с ситуацией.

Chief Hayden provides an update on 4 of our officers who were struck by gunfire tonight during the downtown unrest. https://t.co/Ml1CgIikHf — St. Louis, MO Police (@SLMPD) June 2, 2020

Начальник полиции Сент-Луиса рассказал, что мирная акция протеста началась около 3 часов дня с присутствия нескольких тысяч человек, но спустя некоторое время группа из 200 человек начала грабить магазины.

Те, кто устраивали беспорядки, зажгли файеры и направились в сторону офицеров. У полицейских был газ, но они его так и не применили, сдерживая протестующих своими силами.

На данный момент четверых офицеров из Сент-Луиса доставили в больницу и обработали раны.

Продолжается расследование относительно того, кто и при каких обстоятельствах в них стрелял.

Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.

30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.