Об этом сообщают #Буквы.

На фоне протестов в США и за их пределами, связанных со смертью темнокожего мужчины Джорджа Флойда в результате жестокого задержания белыми полицейскими, автогонщик Льюис Хэмилтон публично высказался в поддержку митингующих.

Как известно, Льюис Хэмилтон, пилот команды немецкая команда “Формулы-1” Mercedes AMG Petronas Motorsport, был первым темнокожим пилотом на соревнованиях, а также первым темнокожим пилотом, который смог одержать победу на трассе “Индианаполис Мотор Спидвей” в любой дисциплине.

Выдающийся спортсмен в Instagram раскритиковал своих знакомых и коллег, которые никак не отреагировали на происходящее, а также напомнил, что в его спорте “доминируют белые”.

Он подчеркнул, что приветствует исключительно мирные протесты, а также обратил внимание на то, что проблема расизма существует не только в США.

“Я не поддерживаю грабежи и поджоги зданий, но поддерживаю тех, кто мирно протестует. Не может быть мира, пока наши так называемые лидеры не внесут изменения. Это не только Америка, это Великобритания, это Испания, это Италия и все другие. Отношение к меньшинствам должно измениться, то, как вы учите других и равенству, и расизму, и классизму и тому, что мы все одинаковы! Мы не рождены с расизмом и ненавистью в наших сердцах, этому учат те, на кого мы смотрим”, — написал он.

Члены Mercedes AMG Petronas Motorsport поддержали Льюиса и также высказались против любого рода дискриминации.

“Мы с тобой, Льюис. Терпимость — это элементарный принцип нашей команды, и мы обогащены разнообразием во всех его формах. Мы приветствуем и поощряем людей всех рас, культур, религий, взглядов и образа жизни, и осуждаем все формы дискриминации, когда мы работаем вместе, чтобы способствовать изменениям. Мы глубоко опечалены недавними событиями и надеемся на скорейшую эскалацию”, — говорится в посте команды.

Напомним, ранее на фоне продолжающихся протестов против расизма публично выступили компании Playstation и Disney, а также американский бренд одежды Undefeated.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Судмедэксперты подтвердили, что причиной смерти стало удушье.