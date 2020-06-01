Соответствующий пост Обама опубликовал в Facebook.

Экс-президент поддерживал протестное движение, поскольку считает, что для того, чтобы добиться реальных изменений, нужно “не выбирать между протестом и политикой, а делать и то и другое”.

В то же время он отметил, что активистам нового поколения нужно запомнить несколько уроков:

Протесты должны быть мирными

Экс-президент поддержал мирных участников протестов и раскритиковал тех, кто прибегал к насилию.

“Небольшое меньшинство людей, которые прибегали к насилию в различных формах, подвергали риску ни в чем не повинных людей. Это усугубляет разрушение районов, которые зачастую уже сейчас испытывают недостаток в услугах и инвестициях и отвлекает от более широкой проблемы. Я видел, как пожилая чернокожая женщина давала интервью вся в слезах, потому что единственный продуктовый магазин в ее районе был разгромлен. Возвращение этого магазина может занять годы. Так что давайте не будем оправдывать насилие, или рационализировать его, или участвовать в нем. Если мы хотим, чтобы наша система уголовного правосудия и американское общество в целом работали на основе более высокого этического кодекса, мы должны сами смоделировать этот кодекс”, — подчеркнул бывший президент.

Участие в выборах так же важно, как участие в протестах

Обама обратился к тем, кто считает, что добиться реальных изменений можно только благодаря протестам, а выборы — пустая трата времени.

“Смысл протеста состоит в том, чтобы повысить осведомленность общественности, обратить внимание на несправедливость. […] Но в конечном итоге стремления должны быть воплощены в конкретные законы и институциональные практики. В условиях демократии это происходит только тогда, когда мы выбираем правительственных чиновников, которые отвечают нашим требованиям”, — добавил Обама.

Местные выборы также важны для внедрения изменений

Политик предложил протестующим разобраться в том, кто именно оказывает наибольшее влияние на систему уголовного правосудия и полиции. Он указал на то, что часто внимание сосредотачивают только на президенте и федеральном правительстве. Но наибольшее значение в реформировании полиции, по его мнению, имеют должностные лица, которые работают на государственном и местном уровнях.

“К сожалению, явка избирателей в местных гонках обычно ничтожно мала, особенно среди молодежи, что не имеет смысла, учитывая прямое влияние, которое эти офисы оказывают на вопросы социальной справедливости, не говоря уже о том, кто часто выигрывает и кто теряет эти места, часто определяется всего несколькими тысячами или даже сотнями голосов”, — отметил он.

В связи с этим Обама призвал американцев мобилизоваться и повысить явку на местных выборах, чтобы каждый мог убедиться в том, что может быть того человека, который будет способствовать реформированию системы.

У протестующих должны быть конкретные требования

Обама подчеркнул, что чем конкретнее будут требования протестующих, тем сложнее власти на местах будет их игнорировать.

“Содержание этой программы реформ будет различным для разных сообществ. Большому городу может потребоваться один комплекс реформ; сельское сообщество может нуждаться в другом. Некоторые агентства потребуют оптовой реабилитации; другие должны сделать небольшие улучшения. Каждый правоохранительный орган должен иметь четкую политику, в том числе независимый орган, который проводит расследования предполагаемых проступков”, — считает он.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Судмедэксперты подтвердили, что причиной смерти стало удушье.