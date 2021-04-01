Боевики на Донбассе ранили еще одного военного

Стоит отметить, что на днях начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.