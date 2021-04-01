Боевики на Донбассе ранили еще одного военного

Об этом сообщил оперативно тактическое группировки “Північ” на странице в Facebook.
Оккупанты в очередной раз нарушили перемирие, применив против украинских военных гранатометы. Подразделения Объединенных сил открыли огонь.
“В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение”, – заявили в группировке.
Украинская сторона Общего центра контроля и координации проинформировала о случившемся миссию ОБСЕ в Украине.
Напомним, ранее командование ООС сообщало о ранении украинского военного в результате шести нарушений режима прекращения огня боевиками. В сводке ООС об обстреле Новотошковского информации не было.
Стоит отметить, что на днях начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.
При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.
- В пятницу, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо воинов погибли, еще двое были ранены.
- 30 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- Накануне стало известно, что представители России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказались восстанавливать режим тишины на Донбассе с 1 апреля.
- Украинская разведка заявила, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.
- Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) привело в максимальную боеготовность армию в связи со стягиванием вооружения России к границе Украины и эскалации конфликта на Донбассе.