«Брат любил понты с детства»: Как Зеленский и Ермак объяснили депутатам скандал с продажей должностей

Об этом рассказали Буквам источники среди участников встречи.
«Если нас кто-то и убедил, то это был не Ермак, а президент. Он заверил, что остается человеком с нулевой толерантностью к коррупции и не потерпит схематозов», – рассказал депутат.
В то же время Зеленский сказал, что знает Ермака 8 лет и доверяет ему.
«Сам Ермак все свалил на брата, мол, тот любил понты с детства», – рассказали собеседники Букв.
Также глава Офиса президента пожаловался, что этот выпад против него организовали Игорь Коломойский и Андрей Богдан.
Кроме того, и он, и президент не очень хорошо отзывались о Гео Леросе, который обнародовал записи о торгах за должности.
30 марта народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.
Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.
Брата председателя Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак заявил, что не знает, кто именно вел видеосъемку.
Он также добавил, что опубликованные видео на которых он обсуждает назначения на государственные должности – это провокация против его брата Андрея Ермака.
- В Сеть также попала видеозапись, как якобы Денис Ермак инструктирует команду после получения транша за назначение на госдолжность.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в связи с возможными коррупционными действами брата главы ОП Зеленского Андре Ермака – Дениса Ермака.
- Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против народного депутата из фракции “Слуги народа” Гео Лероса из-за видеозаписей о якобы “торговле” государственными должностями с участием брата главы ОП Дениса Ермака.