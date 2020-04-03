«Брат любил понты с детства»: Как Зеленский и Ермак объяснили депутатам скандал с продажей должностей

На вчерашней встрече с депутатами президента Владимир Зеленский заверил, что у него нулевая толерантность к коррупции.

Об этом рассказали Буквам источники среди участников встречи.

«Если нас кто-то и убедил, то это был не Ермак, а президент. Он заверил, что остается человеком с нулевой толерантностью к коррупции и не потерпит схематозов», – рассказал депутат.

В то же время Зеленский сказал, что знает Ермака 8 лет и доверяет ему.

«Сам Ермак все свалил на брата, мол, тот любил понты с детства», – рассказали собеседники Букв.

Также глава Офиса президента пожаловался, что этот выпад против него организовали Игорь Коломойский и Андрей Богдан.

Кроме того, и он, и президент не очень хорошо отзывались о Гео Леросе, который обнародовал записи о торгах за должности.